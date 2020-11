Indien de conceptwet ‘Kredietregistratiebureau’ wordt behandeld en goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA), zou Suriname één van de parameters op de Ease of Doing Business Index positief kunnen afvinken. “Dat zou een huge deal betekenen voor Suriname”, zegt Kenneth Hendrison, directeur van Banking Network Suriname (BNets).

