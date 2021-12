KPS legt zwaar materiaal Bosjebrug aan banden

23/12/2021 02:02 – Van onze redactie

Brandweerlieden staat bij de ‘gekreukte’ prowagen. Ook te zien een autobus en de truck met houtblokken die verantwoordelijk was voor het enorme menselijk leed en materi?le schade.

PARAMARIBO – Vanaf zaterdag middernacht geldt er een verbod van zwaar transport over de Jules Albert Wijdenboschbrug. Het Korps Politie Suriname (KPS) zal daarnaast de controles opvoeren aan weerszijden van de brug. Hoewel het niet is aangegeven, heeft het er veel van dat de nieuwe maatregelen zijn getroffen vanwege het ernstig ongeluk van 15 december waarbij een Daf-truck met een groot aantal houtblokken vijftien voertuigen aanreed. De 54-jarige Waldy Poniran liet daarbij het leven, terwijl zeventien gewonden vielen, onder wie vijf politieambtenaren.

Volgens de Communicatiedienst Suriname zal het KPS tot 25 december middernacht de controles aan weerszijden van de brug opvoeren. Ook geldt er vanaf zaterdag om 00:00 uur een verbod van zwaar transport over de Wijdenboschbrug, behalve tussen elf uur ‘s avonds en vijf uur ‘s morgens. “Voorts zal de fingerende wetgeving met betrekking tot de meldingsplicht voor (transporteurs van) zwaar materieel over de brug, strikt worden toegepast”, wordt benadrukt.

Om gebruik te maken van de brug met zwaar materieel zullen de Motor Surveillancedienst (MSD) en de politie van Commewijne moeten worden gemeld. Met de districtscommissarissen, de belangenorganisaties en overige actoren zal er verder overleg worden gevoerd over deze maatregelen. De technische randvoorwaarden, die voortvloeien uit de beschikking, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering zullen spoedig gereed worden gemaakt. De informatie en voorlichting naar de samenleving over dit beleid en de maatregelen die daarmee verband houden zullen ook worden opgevoerd.

Daags na het ernstige ongeval had president Chandrikapersad Santokhi op 16 december in De Nationale Assemblee (DNA) gezegd dat een cluster van ministers (Justitie en Politie, Transport, Communicatie en Toerisme en Openbare Werken) binnen een week met concrete voorstellen moest komen en als het kan ook met aangepaste regelgeving voor het verkeer op de Wijdenboschbrug. Het trio moet er alles aan doen om het probleem met het goederenverkeer voor eens en voor altijd structureel op te lossen. Het staatshoofd merkte in het parlement op dat het niet de eerste keer is dat zich een verkeersongeval op of bij de brug heeft voorgedaan.

