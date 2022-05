KPS betrekt ‘samenleving’ bij nieuw beleidsplan

09/05/2022 00:00

Jason Pinas

Het Korps Politie Suriname wil niet alleen burgers controleren, maar de samenleving ook betrekken bij zijn nieuwe beleidsplan.

PARAMARIBO –

“De keuze van vijf jaar voor het beleidsplan van het Korps Politie Suriname is gemaakt omdat we realistisch willen zijn en niet ambitieus. Met een plan van bijvoorbeeld tien jaar kan het zijn dat we sommige zaken over het hoofd zien.” Dat zegt hoofdinspecteur Cherida Dragman. Zij is voorzitter van een werkgroep die van de korpsleiding de opdracht heeft om een nieuw meerjarig beleidsplan te formuleren, dat deel zal zijn van het herstructureringsplan van het korps. Het moet uiterlijk eind deze maand gereed zijn en komt in de plaats van de versie die al in 2015 is vervallen.

In tegenstelling tot voorgaande keren komt het nieuwe

beleidsplan tot stand mede op basis van hoorzittingen met

instituties, zoals de media. De korpsleiding wil deze keer een

brede aanpak en dat ook andere groepen binnen de samenleving worden

geconsulteerd. “Wat voor ons belangrijk is, is dat ze hun visie

geven over veiligheid, wat zij graag veranderd willen zien en waar

zij een bijdrage aan zouden kunnen leveren.”

Uiteraard komt een belangrijk deel uit de taakstelling van de

politie. Dragman onderstreept dat alle hoofdthema’s die betrekking

hebben op het korps worden opgenomen in het plan. Ze noemt onder

meer verkeersveiligheid, maar ook internationale samenwerking,

zware en georganiseerde criminaliteit, basis- en specialistische

politiezorg, politieonderwijs en educatie.

Deze week is er een gesprek met het in februari ingestelde

interim-managementteam (IMT) van het KPS. “De eisen zijn heel hoog

en natuurlijk wil het team ook onderbouwd hebben waarom we hebben

gekozen voor een aantal zaken”, zegt Dragman. “We willen gaan naar

protocollen en een structuur waarop wij steeds terug kunnen vallen

om te controleren of we op de goede weg zijn.”

Commissaris Rishi Akkal, lid van het IMT, zegt dat in het

beleidsplan ook een realistische begroting wordt opgenomen voor

projecten die belangrijk zijn voor goed functioneren van de

politie. Er zal daarom veel meer planmatig en projectmatig worden

gewerkt. Volgens Akkal zijn er nu al een aantal projecten ingediend

bij de regering voor goedkeuring.







