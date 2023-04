KPA a reparti 180 vergunning pa campamento y mas di 3200 hende riba pia a registra pa campa

The content originally appeared on: Diario

Vocero Policial Lito Lacle:

*Y lo bin acerca esnan no registra

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu DIARIO, e vocero policial, señor Lito Lacle, a duna di conoce den entrevista cu DIARIO, cu KPA a otorga, practicamente, 180 vergunning pa campamento.

Den area di San Nicolas a duna 85 vergunning, 41 na Playa y 53 na e Distrito di Noord.

Lacle a bisa cu aworaki tin mas di 3.200 hende registra pa campa, kiermen tin hopi hende riba pia registra, y tin dianan lo bin mas hende acerca cu no ta registra.

Esey ta haci cu mayoria polis lo ta riba pia, conhuntamente cu Cruz Cora, por si acaso tin un urgencia. Lacle a señala cu e polisnan encarga cu campamento tambe ta certifica cu e curso di Cruz Cora. Nan a haci’e e aña aki atrobe pa renova e certificacion y asina tur hende ta actualiza, y esaki ta e parti importante.

Nan tarea primordial ta mantene orden publico, y na lama, conhuntamente cu nan coleganan di guardacosta tambe tin nan polisnan maritimo cu lo ta riba lama.

Lito Lacle a splica cu riba e vergunning tin mas of menos 25 punto cu e persona concerni, mester cumpli cune. E doño di e vergunning ta keda responsable pa esaki y mester ta visible. E permiso ta valido for di 2 te 16 di April, y despues di 16 di April no por campa mas y, ademas, ora bay for di e lugar, mester lague limpi y ruim op tur cos.

Lacle a subraya cu como Isla Turistico, Aruba ta conoci pa su beachnan entre esnan di mas bunita na mundo, y asina mester mantene nan.

El a señala cu e momento ey e persona cu ta paga pa e cabel tin derecho di us’e, pero tur loke ta dilanti di dje ta publico, y tur hende por haci uso di dje.

Esnan cu ta pone musica Lito Lacle ta pidi nan pa no subi demasiado e volumen di manera cu no molestia e bisiña y polis no tin cu bin pidi pa baha esaki. “Un comunidad ta campa pa dos siman, pues zorg y tene cuenta cu otro. Nos di KPA no tey pa atende cu dos mucha malcria y handle cu esaki. Tene bo musica pa bo, y no stroba e bisiña band’i bo”, Lito Lacle a subraya.

Na esnan cu ta bay cu mucha ma lama, Lito Lacle ta pidi pa zorg pa nan seguridad, tira bista riba nan, pasobra den un fraccion di seconde un mayor por perde su yiu. Zorg pa bo como mayor bay lama cune, y no laga otro mucha bay cune. “Nos como KPA ta zorg pa orden publico, abo como mayor, como famia, zorg pa bo mucha”, Vocero di Polis ta subraya.

El a finaliza bisando cu dia 17 di April, Lito lo ta para eybanda bisando “Danki Dios tur cos a bay bon”.