Korps Brandweer Suriname zet in op preventie en repressie

PARAMARIBO –

Preventie en repressie zijn immer van wezenlijk belang bij brand, zegt woordvoerder van het Korps Brandweer Suriname (KBS) Olton Pinas. De brandweer heeft het in vergelijking met voorgaande jaren ondanks de vele regens relatief rustig. Wateroverlast in de binnenstad is nog niet echt aan de orde.

Toch heeft in vergelijking met de stad, het district Brokopondo

wel meer last van branden. Dat baart districtscommissaris Ludwig

Mendelzoon zorgen. Er is op zijn initiatief een

voorlichtingsproject gestart. Het KBS is in maart uitgenodigd om

voorlichting en repressie (wat te doen bij brand) aan de bevolking

te geven. Dorpen als onder andere Klaaskreek en Nieuw Lombe hebben

reeds een bezoek van de brandweer gehad.

In mei is de voortzetting van het project en zullen ook de

districten Marowijne, Albina en Nickerie door het KBS worden

bezocht. “We doen ons best om ons materieel goed te onderhouden,

maar qua logistiek kan het altijd beter, zegt Pinas. De voertuigen

zijn oud en afgeschreven. Nieuwe zijn altijd welkom.

Naar schatting kan het KBS zeker honderd nieuwe voertuigen

gebruiken. Ook is er met achttien brandweerposten inclusief twee

hulpposten altijd vraag naar nieuwe brandweerlieden. De aspiranten

ronden deze tijd hun opleiding af. “Die kunnen de gaten opvullen

binnen KBS.”

De brandweer hoeft geen duimen te draaien. Elke dag wordt er

meerdere keren uitgerukt. Van gascilinderlekkages tot aan

autobranden, van grasbranden tot aan verlenen van hulpverlening,

legt Pinas uit. “We tornen niet aan de capaciteit. Op de

hoofdkazerne zitten minimaal twintig man. Op de subposten zo’n elf

tot twaalf brandweerlieden,” aldus Pinas.







