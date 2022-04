Kmo’s kiezen juiste veranderstrategie voor hun digitale transformatie

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Suriname kiezen een juiste veranderstrategie voor hun digitale transformatie als reactie op de coronacrisis. Dat blijkt uit een studie die is gepubliceerd in de Academic Journal of Suriname (AJS) van de Anton de Kom Universiteit. In het artikel ‘Digital Transformation and Change Strategies of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)’ is te lezen hoe Surinaamse kmo’s reageerden op de nieuwe economische omstandigheden na de coronauitbraak. De studie illustreert met name hoe een goede ‘fit’ tussen omgevingsfactoren en veranderstrategie de basis is van de succesvolle adoptie en het gebruik van verandering.