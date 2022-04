Kmo’s kiezen juiste veranderstrategie voor hun digitale transformatie

11/04/2022 22:00

Illustratie: Microsoft



Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Suriname kiezen een juiste veranderstrategie voor hun digitale transformatie als reactie op de coronacrisis. Dat blijkt uit een studie die is gepubliceerd in de Academic Journal of Suriname (AJS) van de Anton de Kom Universiteit. In het artikel ‘Digital Transformation and Change Strategies of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)’ is te lezen hoe Surinaamse kmo’s reageerden op de nieuwe economische omstandigheden na de coronauitbraak. De studie illustreert met name hoe een goede ‘fit’ tussen omgevingsfactoren en veranderstrategie de basis is van de succesvolle adoptie en het gebruik van verandering.

Tekst Vincent Roep

DE OVERHEID MAAKTE op 13 maart 2020 de uitbraak van Covid-19 in

het land formeel bekend. Terwijl iedereen vocht tegen de verdere

verspreiding van het gevreesde coronavirus, werden isolatie en

‘social distancing’ stilaan (onbedoeld) de norm. Zelfs in de korte

perioden waarin de coronamaatregelen gedeeltelijk waren opgeheven

of versoepeld, werd aan de meeste mensen gevraagd om vanuit huis te

werken en werden vele bedrijven (noodgedwongen) gesloten.

Steeds meer consumenten meden de drukte of gingen minder vaak de

deur uit. Veel kmo’s hadden voor het uitbreken van de

coronapandemie ‘e-commerce’ noch ‘e-business’ als instrument breed

ingezet. Echter, de uitbraak in Suriname heeft ervoor gezorgd dat

deze ondernemingen steeds meer onlinediensten aanboden. Naarmate de

pandemie voortduurde, stelden consumenten nieuwe eisen, zoals

aantrekkelijke, klantvriendelijke onlineverkoop platforms en

snelle, goedkope leveringen. Dit alles om drukke locaties en

winkels te vermijden.

De mogelijke impact van een trend die abstract lijkt digitale

transformatie werd dus in 2020 voor de Surinaamse kmo’s plotseling

heel tastbaar. De meeste kmo’s haasten zich om digitale diensten en

verkoopkanalen op te zetten of op te schalen. Dit niet alleen om

hun medewerkers toe te rusten om te telewerken, maar ook om nieuwe

manieren te vinden om hun klanten te bereiken. Bovendien merkten de

kmo’s dat ze heel snel afscheid moesten nemen van hun bestaande of

traditionele bedrijfsmodellen. De meeste van hen hebben hun website

of socialemediapagina’s bijgewerkt of aangepast om het klantcontact

en de onlineverkoop te verbeteren. Sommige van deze ondernemingen

grepen de kans aan om beter uit de coronacrisis te komen,

bijvoorbeeld via de versnelde uitvoering van hun digitale

strategie.

Digitale transformatie

DIGITALE TRANSFORMATIE IS een strategische beslissing en omvat

meer of minder ingrijpende veranderingen in het bedrijfsmodel. De

veranderingen kunnen zijn in processen, middelen, operationele

methoden en andere elementen van een organisatie, zoals cultuur,

organisatiestructuur, werkplekken en zelfs ethiek. De keuze voor

het opstarten van de digitale transformatie is voor een kmo daarom

een structurering op lange termijn.

De coronacrisis heeft de digitale transformatie bij kmo’s in

Suriname versneld. Die gaat nu meer dan ooit over service, waarde

toevoegen aan diensten of producten en een goede interactie met

klanten. Het gaat ook om processen die steeds meer naar ‘online’

verschuiven. Het is dus een belangrijke strategische beslissing die

leidt tot veranderingen in het businessmodel van een

onderneming.

Ondanks alle onzekerheid is het duidelijk dat de coronapandemie

de geleidelijke opkomst van digitale handel bij de kmo’s heeft

versneld. De investering in e-commerce mogelijkheden is een

onmiddellijke behoefte geworden. E-commerce is nu een zeer reele

scheidslijn tussen de bedrijven die in staat zijn om de nieuwe

economische omstandigheden te doorstaan en de bedrijven die de

coronacrisis niet zullen overleven.

Voor de meeste kmo’s verliepen digitale handel en modernisering

tot voor kort om een aantal redenen traag. Het beeld dat in het

onderzoek naar voren komt is dat kmo’s op verschillende gebieden

veel beperkingen ervaren: hoge technologische barrieres,

kostenbeperkingen, trage besluitvorming, et cetera. Deze bedrijven

moeten wennen aan het idee dat ze in feite bezig zijn met digitale

handel. Die is al lang de weg naar de toekomst, hoewel de komst van

deze nieuwe vorm van handel zeker werd versneld door de

pandemie.

Tegenwoordig heroverweegt bijna elke kmo ‘hoe’ zaken te doen als

gevolg van de coronapandemie. Te midden van zoveel onzekerheid en

zorgen is overduidelijk geworden dat digitale handel niet alleen

een modewoord is: het is cruciaal voor het voortbestaan van het

bedrijf. E-commerce bestaat al bijna twee decennia. Maar het is de

coronacrisis die voor een wake-upcall heeft gezorgd bij de kmo’s in

Suriname. Die heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om

wendbaar te zijn. Het adopteren van nieuwe technologie en het

moderniseren van traditionele bedrijfsmodellen zijn vandaag de dag

zeker topprioriteit voor deze bedrijven.

Een proactievere benadering van digitale handel kan mogelijk

helpen om de economische gevolgen van dit soort onvoorziene

gebeurtenissen in de toekomst te verzachten. De coronapandemie zal

niet blijven voortduren, maar de mogelijkheid om zich snel aan te

passen aan nieuwe situaties zal de kmo’s altijd een voorsprong

geven. Echter, het valt nog te bezien of het tempo van de

veranderingen zal afnemen zodra deze pandemie afneemt, maar

bedrijven kunnen het zich niet veroorloven om afwachtend erachter

te komen. Nu we een ‘nieuwe normaal’ met digitale handel tegemoet

treden, moeten de kmo’s hun technologie en bedrijfsactiviteiten zo

flexibel en veerkrachtig mogelijk maken.

Illustratie: Microsoft

Opzet

onderzoek

HET EMPIRISCH (WAARNEMEND) gedeelte van het onderzoek is als een

meervoudige casestudy (vergelijkende gevalsanalyse) uitgevoerd

onder een niet-representatieve steekproef van vijf Surinaamse

kmo’s. Bij dit onderzoek worden bedrijven met tien tot 49

medewerkers gerekend tot ‘kleine ondernemingen’. Bedrijven met

vijftig tot 249 medewerkers zijn ‘middelgrote ondernemingen’.

De kmo’s zijn gevestigd in Paramaribo, Wanica of Commewijne. De

gekozen sectorafbakening is: industrie, bouwnijverheid, autosector,

groothandel, detailhandel, horeca, transport en communicatie,

financiele dienstverlening, toerisme, zakelijke diensten en overige

diensten. De onderzoeksgegevens zijn verzameld door middel van

participerende observaties, het afnemen van interviews en het

analyseren van documentatie.

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van semigestructureerde open

interviews. Alle interviewers gebruikten een standaardvragenlijst

die als kader diende voor de vragen. Alle vragen zijn gegroepeerd

op basis van vier thema’s:

1. managementcontrole;

2. ondersteuning van medewerkers;

3. organisatiecultuur;

4. communicatie.

De geinterviewden werden niet willekeurig gekozen in nauw

overleg met de contactpersoon van elke kmo. Ze omvatten, voor alle

kmo’s, leden van het management die beslissen over marketing,

verkoop of (kantoor)automatisering en een selectie van werknemers

in verschillende posities.

Een belangrijk aspect bij het kiezen van een veranderstrategie

is of deze past bij de omgevingsfactoren van de organisatie. De

studie levert een theoretische bijdrage aan

kmo-ondernemerschapsonderzoek, omdat het meer gedetailleerde

inzichten geeft in de organisatieveranderingen in kmo’s. Op het

gebied van kmo-ondernemerschap in Suriname is dringende behoefte om

vast te stellen hoe verandermanagement de succesvolle adoptie en

het gebruik van verandering stimuleert.

Het onderzoek had tot doel om vast te stellen hoe contextuele

factoren veranderingsstrategieen beinvloeden tijdens de invoering

van organisatieverandering in kmo’s. Het bespreekt eerst de ver-

anderingsstrategieen die deze kmo’s toepassen om hun digitale

transformatie te laten bloeien in een nieuw tijdperk met Covid-19

en daarna. Vervolgens wordt onderzocht of de kmo’s de juiste

veranderingsstrategieen kiezen die overeenkomen met hun contextuele

factoren.

Aanbevelingen toekomstig onderzoek

IN VEEL LANDEN worden kmo’s gezien als de motor van economische

groei en werkgelegenheidsschepping. Ook in de Caribische regio

staan kmo’s centraal bij duurzame economische groei. Economisch

minder ontwikkelde landen hechten grote waarde aan kmo’s. Dit onder

meer vanwege hun potentie om uit te groeien tot grotere,

productievere eenheden en hun vermogen om te investeren in nieuwe

technologie en de (snelle) adoptie daarvan. Maar ook om hun

veerkracht of vermogen zich aan te passen aan nieuwe economische

omstandigheden.

De uitbraak van het coronavirus heeft ongetwijfeld de overstap

van de Surinaamse kmo’s naar ‘digitaal’ versneld. Op het eerste

gezicht lijkt een dergelijke overgang de overweldigende logica te

omarmen dat de toekomst digitaal is zonder de traditionele

bedrijfsmodellen te negeren. Om deze reden bespraken de managers

van de kmo’s de voordelen van het vermogen om oude sterke punten te

benutten en nieuwe kansen te verkennen. Aanvankelijk waren de

meeste managers van mening dat er een wisselwerking is tussen deze

twee activiteiten. Echter, om beter uit de coronacrisis te komen,

moeten de kmo’s manieren vinden om beide tegemoet te komen. De

managers moeten begrijpen dat digitalisering niet noodzakelijk ten

koste gaat van fysieke winkels of kantoren. Het is mogelijk om

beide tegelijkertijd te bereiken.

Nu door de corona-uitbraak de wereld is veranderd en ook het

consumentengedrag in Suriname is geevolueerd, is het voor kmo’s

essentieel om ‘<I>digital first’ te worden. Zij moeten hun

klanten online ontmoeten en bedienen in plaats van offline. Voor

gevestigde kmo’s is het integreren van winkels/kantoren en

‘digitaal’ de kansrijkste optie. Daarom beveelt de onderzoeker aan

om samen met de Surinaamse kmo-sector te werken aan het opbouwen

van onderzoeksinitiatieven op twee gebieden:

1. het vermogen tot verandering binnen de

organisatiecultuur van kmo’s en

2. de integratie van fysieke winkels/kantoren

en ‘digitaal’ als onderdeel van digitale transformatie en

veranderstrategieen. ?

*Het artikel ‘Digital Transformation and Change

Strategies of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)’ is te

lezen op de website van het AJS van de Anton

de Kom Universiteit. Het AJS biedt aan wetenschappers en academici

de gelegenheid om hun artikelen te publiceren







