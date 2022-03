Klimaatrapporten kleuren Paramaribo rood

03/03/2022 00:00

-

Arjen Stikvoort

Professor Sieuwnath Naipal (r) met Peer de Rijk van de Nederlandse Milieudefensie aan de Brantimakaweg, waar de Nederlander het mangroveproject bezocht.

Foto: Arjen Stikvoort



WEG NAAR ZEE –

De laatste klimaatrapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) liegen er niet om: Suriname (Paramaribo) kleurt rood. Dat betekent dat het in de gevarenzone zit als het om de stijgende zeespiegel gaat. Het is nog niet te laat, maar wel ‘1 voor 12’ legt Peer de Rijk van Milieudefensie Nederland uit. Hij is op uitnodiging naar Suriname afgereisd om met eigen ogen de hoge nood aan de kustlijn te aanschouwen.

Het project van hydroloog en professor Sieuwnath Naipal geeft

volgens hem wel hoop. “Het mangroveproject is een goed voorbeeld om

pogingen te doen om de stijgende zeespiegel tegen te gaan. Maar het

is schrijnend om te zien dat al honderden meters mangrove weg zijn

geslagen, omdat eerdere dijkjes al zijn opgeslokt door de oceaan”,

schetst hij somber in gesprek met de Ware Tijd.

De gas- en oliemaatschappijen die voor een belangrijk deel

verantwoordelijk zijn voor de stijgende zeespiegel moeten tot de

orde worden geroepen, vindt De Rijk. Erlan Sleur, milieubeschermer

en bestuurslid van Mangrove Forum Suriname, vertelt dat de nood van

de stijgende zeespiegel hoog is. Het kleidijkje is lang niet

afdoende om de kolkende oceaan tegen te houden en het lage land,

waar Paramaribo zich bevindt, te beschermen. “Paramaribo ligt laag.

Het is heel kwetsbaar vanwege de almaar stijgende zeespiegel. Het

wordt steeds warmer op de Noord- en Zuidpool met ongekend hoge

temperaturen. De ijskappen smelten sneller.” Mede hierdoor stijgt

de zeespiegel in rap tempo.

Er wordt gewerkt aan nieuwe aanwas van mangrovebossen om de

kustlijn te beschermen, maar er moet harder door iedereen aan

worden gewerkt, “want met het tempo waarmee de oceaan dichter naar

ons toe komt, gaan we de strijd verliezen”, waarschuwt Sleur.

Naipal onderstreept de ernst van de situatie. “De IPCC-rappporten

kleuren inderdaad rood en dat is verontrustend voor Paramaribo.

Maar de mangroveaanplant is een zeer rijk ecosysteem dat

bescherming kan bieden tegen een stijgende zeespiegel, maar ons ook

alles geeft om goed te kunnen leven: bescherming, energie en

voedsel.”







