“Het is een schande dat de rechtsstaat Suriname veroordelingen van een internationaal mensenrechtenhof zo ongestraft naast zich neerlegt. Dit maakt wederom duidelijk hoe selectief er wordt omgesprongen met mensenrechten.” Dit harde standpunt nemen de Organisatie van Kaliña en Lokono Inheemsen in Marowijne (Klim) en de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) in, nu na vijf jaar de staat nog niets heeft uitgevoerd van het zogenoemde Kaliña en Lokono-vonnis.