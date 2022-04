Kleine dorpen voelen zich gediscrimineerd

04/04/2022 16:26

Samuel Wens

Kapitein Briga Aside van Gaantatai en Bendikwai.

Foto: Samuel Wens



BOVEN-SURINAME –

De kleine dorpen Adawai, Gunsi, Bendikwai, Lispaansi, Amakkakondre en Gaantatai in het Boven-Surinamegebied voelen zich overgeleverd aan willekeur van de grote dorpen in het gebied. Dit zegt Stanly Donoe van het lokale radiostation Muje in Gunsi. Er wonen in elk van de dorpen minder dan honderd personen. “Wij krijgen geen bezoeken van politici, omdat er niet veel stemmen in deze kleine dorpen te halen zijn”, stelt de radioman.

“Zelfs de centrale overheid heeft geen belangstelling, want geen

van de dorpen beschikt over een overheidsgebouw.” De

overheidsprojecten in Boven-Suriname,

zoals noodhulpregistraties en voedselpakketten, worden meestal

vanuit de grote dorpen gecoordineerd, waardoor vaak de kleine

dorpen buiten de boot vallen. “Telkens vergeet men ons, wij voelen

ons gediscrimineerd”, aldus Donoe.

Kapitein Briga Aside van Grantatai kan zich terugvinden in deze

bewering. In februari werd gestart met het elektrificatieproject

waarbij tien dorpen 24 uur per dag van (groene) stroom zullen

worden voorzien. Het gaat om Gengenstonu, Kajapaati, Abenaston,

Pambooko, Amakkakonde, Jawjaw, Lispaansi, Adawai, Gunsi en Nieuw

Aurora. En in maart deelde minister David Abiamofo van Natuurlijke

Hulpbronnen mee dat nog eens tien dorpen in de omgeving van

Botopasi zullen worden voorzien van permanent stroom, overdag

opgewekt met zonnepanelen.

Kapitein Aside is zeer verbolgen erover dat de kleine dorpen

Grantatai en Bendikwai niet aangesloten zullen worden. “Waarom

krijgen wij geen stroom?” werpt hij op. Hij vindt dat de bewoners

van de kleine dorpen voor de gek worden gehouden. “Wij verhuisden

in 1964 vanwege elektriciteitsopwekking van het van

Blommensteinsuwmeer en nu moeten we het zelf ontberen.”

Districtscommissaris Frits Dinge van het bestuursressort

Boven-Suriname om reactie gevraagd, zegt: “Een kapitein uit

Bindikwai had eerder bij mij geklaagd over de niet-juiste

behandeling van de twee dorpen. Ook deze dorpen hebben recht op

permanente elektriciteit, omdat ze transmigratiedorpen zijn.” Dinge

zegt zijn best te zullen doen voor een krutu met minister

Abiamofo en de bewoners van de twee dorpen.

Guyaba heeft weer stroom

Het dorp Guyaba heeft weer elektriciteit na dertig dagen

ervan verstoken te zijn geweest. In bijzijn van minister Abiamofo

werd zondag het hybride opweksysteem officieel herstart. Dit meldt

districtssecretaris Malije Banai. “Technici hebben de accu’s

en andere onderdelen weer in het systeem geplaatst.” De

onderdelen waren uit voorzorg ontkoppeld toen de locatie van de

zonnepalen dreigde onder te lopen tijdens de recente

overstromingen.

Minister Abiamofo was eerder op de dag tijdens een

krutu met de bewoners overeengekomen dat de zonnepanelen

in de toekomst verplaats zullen worden naar een hoger gelegen

locatie. “Ik ben opgelucht dat de mensen zelf ervoor hebben

gekozen, zodat bij abnormale hoogwaterstand wij niet meer hoeven te

vrezen dat de panelen zullen onderlopen”, aldus de minister.

Met een druk op de knop, verricht door basya

Paw-paw van Guyaba wordt de stroom her ingebruik genomen in bij

zijn van minister Abiamofo (m) van Natuurlijke Hulpbronnen.

Foto: CDS







