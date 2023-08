Kiwanis Club of Palm Beach lo bay score grandi atrobe cu Ride4Kids

The content originally appeared on: Diario

​

E lo ta dia 20 di Augustus

ORANJESTAD (AAN): Un biaha mas, Kiwanis Club of Palm Beach hunto cu nan patrocinadornan Guardian Group, y tambe FLY Fit Studios, ta cla pa lanza e di 3er edicion di ‘Ride4Kids’.

Nan evento cu semper a score hopi den comunidad, lo bay ta dia 20 di Augustus 2023. E evento aki pa recauda fondo lo bay cuminza desde marduga, esta 3:00 am y lo caba te mainta pa 10:00 am.

Mescos cu a socede cu e prome dos edicionnan, e fondo cu nan ta recauda ta bay pa yuda paga Schoolgeld pa muchanan di menos recurso.

Manera ta conoci, e aña aki SKOA mes a hisa nan schoolgeld cu 100 Florin y ta haci’e mas dificil pa mas famia.

Durante un conferencia di prensa convoca na Guardian Group su sede, Sr. Rothmar Coenraad, Chair di e Ride4Kids comite, a splica cu te cu awo tin 10 miembro di Kiwanis Palm Beach y 26 no miembro cu lo bay core pa recauda fondo rond di Aruba. Sigur e grupo no lo keda e cantidad aki mirando e causa cu lo core pe y e meta cu kier cumpli cune.

Manera ta conoci, tin stichting cu a subi nan schoolgeld y ta hacie tiki mas dificil pa mas mayornan por cumpli. Pa Kiwanis Club of Palm Beach, e decision di na unda e fondo aki mester bay tabata mas cu claro y un biaha mas kier sostene e alumnonan de menos recurso, pa asina e mayornan tin un peso menos riba nan cabes e aña escolar 2023-2024.

Kiwanis Palm Beach ta hopi agradecido na Guardian Group y FLY Fit Studio pa e sosten cu e proyecto ta riba bon caminda. Pero mester mas ayudo di comunidad. Tin diferente manera cu por contribui n’e causa aki. Por haci un donacion pa un suma fiho of un suma pa kilometer. Tur persona of compania cu kier haci un contribucion por click riba e link aki:

www.bit.ly/ride4kids2023

Na e website ey bo por yena e informacion, selecta un of mas coredor y haci bo donacion.

Durante e conferencia di prensa, ademas di Rothmar Coenraad, tabatey presente tambe Jennifer Aldridge y Michelle de Groot. Nan a indica cu pueblo tin di prepara pa diadomingo, dia 20 di augustus, unda cu lo cuminsa pa 3:00 am y lo bay finalisa pa 10:00 am. Trayectorio di e coredornan ta cuminsa y caba n’e Clubhuis di Kiwanis Club of Palm Beach situa den Neptali Henriquez Park y lo cubri Aruba completo. E meta ta pa core mas km pa asina genera mas fondo pa cumpli e meta.

Wa pa bo ta cla pa Spin 4 the Kids: FLY Fit Studio lo tey presente cu 15 bicicleta pa spin pa asina e contribuyentenan por spin y core mas km y asina contribui na e bon causa. E parti di evento aki ta cuminsa 6:00 am te 10:00 am y ta parti den 4 set di 1 ora. Un persona of compania por sponsor 1 ora of reserva e 4 ora completo. Kiwanis Club of Palm Beach ta invita tur amigonan y companianan pa traha un grupo y participa den e FUNdraising aki. E grupo por ta consisti di 2, 4, 6 of hasta 8 persona.

Kiwanis Palm Beach ta forma parti na e organizacion global “Kiwanis International” cu ta un instancia caritativo dedica na servicio na comunida cu e obhetivo principal pa haci nos mundo mihor door di cambia un comunidad pa medio di un mucha cada bez.