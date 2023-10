Kiwanis Club of Palm Beach  a instala President Onasito “Chito” Thiel y directiva 2023-2024

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diasabra ultimo, Kiwanis Club of Palm Beach Aruba a instala su directiva nobo pa e aña Kiwanistico 2023-2024.

Na e ocasion aki Distinguished Lieutenant Governor Fellow Kiwanian (FK) Giantonio Muller tabata tin e honor pa conduci e ceremonia official di instalacion di e directiva nobo. FK Giantonio a wordo asisti door di Distinguished Lieutenant Governor FK Patrick Melchior y Distinguished Lieutenant Governor FK Gavril Mansur. FK Jerome Barendregt a haci su debut como maestro di ceremonia, conduciendo e programa di e anochi den un forma fantastico.

E directiva nobo di Kiwanis Club of Palm Beach pa e aña 2023-2024 ta consisti di e siguiente boluntarionan:

President – Onasito ‘Chito’ Thiel, Secretary – Robert-Jan Moons, Treasurer – Michel Janssen, Vice President – Michel Frank, President Elect – Ross Brezovar, Immediate Past President – Daniel Aguirre, Director – Richard Roy, Director – Alvin Wever, Director – Evan Giel, Director – Randolph Ruiz, Director – Christopher Robles, Director – Franklin Hoevertsz, Director – Rodney Kock.

Na e ocasion aki e Presidente saliente, Daniel Aguirre, a cuminsa su discurso bisando cu den 2022-2023 e club a logra varios meta, pero principalmente a enfoca riba e importancia di crea fondo cu ta necesario pa sigui sostene entre otro proyectonan y peticionnan pa yudansa.

Den 2022-2023 a recauda mas of menos 240 mil florin pa medio di varios proyecto di recaudacion di fondo, entre otro: E di 24 edicion di e Masquerade party, e FUNdraising Tent riba ruta di Carnaval y Ride4Kids. Cu e suma aki Kiwanis Club of Palm Beach a haci por lo menos 50 donacion importante, entre otro:

Pero un di e donacionnan cu Sr. Aguirre ta sumamente contento cune, ta e donacion di un “Solar Panel System” di 12-KVA na Neptali Henriquez Park, na balor di 33 mil florin, estableciendo e fundeshi pa haci e parke 100% sostenibel.

Por ultimo, net prome cu e aña Kiwanistico a cera, Kiwanis Club of Palm Beach a yama bon bini na 2 miembro nobo.

E Presidente saliente a expresa su gratitud enorme na tur patrocinado cu di un forma of otro a contribui na e club su actividadnan pa recauda fondo, y alabes na tur e miembronan cu a traha incansablemente riba e iniciativanan aki. President Saliente a pidi e mesun apoyo pa President Chito Thiel.

Como Presidente nobo pa e aña 2023-2024 a keda instala FK Onasito ‘Chito’ Thiel kende sigur no ta un persona descnoci na Aruba. President Chito, a cuminsa ta splica cu despues di 14 aña den e club, siguiendo otro Presidentnan, awo a toca su turno pa asumi e posicion di liderazgo di e club. Na su lugar, a duna un danki grandi na Sr. Daniel Aguirre y a expresa cu awor ta momento pa e continua cu e bon trabou.

Pa 2023-2024 aña e Presidente nobo a enfatisa cu lo enfoca riba “Build our Future in Education”. E Presidente a presenta dos proyecto cu lo carga e meta aki cu ta: 1) Lesamento bou di muchanan y 2) Beca (scholarship) pa asisti studiantenan di menos recurso sigui nan estudio entro otro na Universidad di Aruba.

Presidente nobo a sigui elabora cu e ta hopi oruyoso di locual e club a logra den 39 aña, entre otro e “Signature Child Seat Program”, Terrific Kids, Back To School, Water Coolers na scolnan, Pirate Ship Playground na Neptali Henriquez Park y Stima-Mi Guia-Mi cu a contribui pa asina duna tur mucha e mesun opurtunidad pa asina yega na nan maximo potencial. Pero tin mas pa haci ainda, pa sigui haci e diferencia. Pa e motibo aki mes, President Chito tin como meta pa keda apoya y motiva e miembronan pa participa na e gran mayoria di e actividadnan di e club.

`E aña Kiwanistico 2023-2024 ta hopi interesante pa Kiwanis Club of Palm Beach caminda e club ta celebra 40 aña di existencia. Lo no solamente mira bek y wak kiko tur a logra, pero ta bon momento pa wak dilanti cu talentonan nobo. Tambe e famoso Masquerade Party ta celebra su di 25 edicion. Manera por spera di Kiwanis Club of Palm Beach, un celebracion grandi y alabes recauda mas fondo pa asina por sigui yuda y sostene proyectonan riba nos isla. Ride4Kids ta otro proyecto cu ta creciendo y sumamente necesario ya cu e proyecto aki ta garantiza schoolgeld pa un grupo grandi mucha. Finalmente, no por lubida e “Over the Moon Golf” cu ta un experiencia unico pa e participantenan, pero cu alabes ta contribui tambe na proyectonan y donacionan.

Pa clausura su discurso, Presidente Chito a pidi pa tur miembro activa, sea creativo, bin cu ideanan nobo pa sigui cu e bon trabou. Tambe e ta encurasha pa e club haci mas colaboracion y busca oportunidad nobo pa trece cambio riba nos dushi isla Aruba.

E instalacion a tuma lugar na Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, durante un cena ameno cu presencia di varios otro organisacion di servicio na Aruba.