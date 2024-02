Kita e percepcion cu e grandinan ta un peso pa e famia ta un di e metanan di ‘Cana hunto cu mi’

The content originally appeared on: Diario

Mirian Illidge, Trahado Social na DAS:

*Un anochi informativo hopi interactivo

ORANJESTAD (AAN) – Mirian Illidge, Trahado Social di Departamento di Asunto Social (DAS), den entrevista cu DIARIO a indica, cu mas y mas e grupo di personanan 60 plus den nos comunidad ta aumentando y pa hopi hende esaki combina cu Alzheimer ta forma un miedo y preocupacion, cu Mirian Illidge ta kere cu mas bien e tin di haber cu falta di e informacion corecto.

“Na momento cu un persona no ta bon informa, esaki ta trece panico, angustia, no sa kico pa haci, anto esey ta e intencion di nos proyecto ‘Cana Hunto cu Mi’. Bo no ta cana bo so. E intencion pa cu e anochi aki nos por duna e ‘caregiver’ informacion y tips” pero e grandinan tambe ta bonbini, Mirian Illidge a bisa.

El a agrega cu aworaki hopi cos ta going on, y si bo sa con pa atende cu bo grandi, si bo sa kico mester haci y kico no mester haci y con por yud’e, e cuido ta bira hopi mas facil. “Bo mester compronde kico ta pasando cu bo grandi. Hopi biaha kico nos ta haya ta cu nos ta considera nos grandi como un peso, y nos no mester consider’e asina. Mi ta kere cu si bo tin e informacion corecto, bo sa na unda bo por acudi y bo sa cual instancianan cu ta brinda ayudo y tambe como e famia bo tin un back up”, Illidge a señala.

El a agrega cu esnan cu ta duna e cuido emocionalmente tambe ta pasa door di un peso, cu hopi biaha ta cay riba un persona so mientras cu e por ta comparti, y e intencion di e anochi aki ta pa e ta un anochi hopi interactivo.

E anochi aki no ta manera presentacionnan tradicional cu e oradornan ta bay para duna informacion, pero e intencion ta pa e ta interactivo cu e publico. “Pasobra hopi biaha ora bo comparti informacion bo ta bisa ‘hey, mi no ta mi so den e situacion aki’. Nos kier kita e feeling y imagen cu nos grandinan ta un carga pa nos, pasobra un di nos tambe tabata hoben, nos tabata nan carga, na moda di papia, y nan no a laba man cu nos. Mi ta kere cu ora bo educa un pueblo e situacionnan ta bira mas facil”, Mirian Illidge a expresa.