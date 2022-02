The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

In verhouding consumeren we heel wat kip, in al zijn variaties in Suriname. Zeg Surinaamse keuken en je zegt kip. Ons land kent heel wat kleine en middelgrote kippenkwekers. “Maar het kweken van kip tot het slachten ervan moet op een gezondere manier geschieden.” Dit stelt Ellen Naarendorp, voorzitter van de Stichting Pluimvee Kwekerscollectief (PKS) die sinds 2017 bestaat. Ze is voormalig bestuurslid van de Associatie Pluimvee sector Suriname (APSS).