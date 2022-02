Kippen kweken moet op gezondere manier

16/02/2022 05:59

Valerie Fris



Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

In verhouding consumeren we heel wat kip, in al zijn variaties in Suriname. Zeg Surinaamse keuken en je zegt kip. Ons land kent heel wat kleine en middelgrote kippenkwekers. “Maar het kweken van kip tot het slachten ervan moet op een gezondere manier geschieden.” Dit stelt Ellen Naarendorp, voorzitter van de Stichting Pluimvee Kwekerscollectief (PKS) die sinds 2017 bestaat. Ze is voormalig bestuurslid van de Associatie Pluimvee sector Suriname (APSS).

Het begint al, heel belangrijk, de ren elke dag van verse

houtkrullen te voorzien. Anders gaat die stinken. “Ik ben nog nooit

in een ren geweest waarbij ik niet bijna met een wasknijper mijn

neus wilde dichtknijpen”, zegt Naarendorp. Vanwege de huidige

zwakke hygieneregels wil zij kwekers en de gemeenschap erop wijzen

hoe gezonde kip te kunnen kweken. “Men begint vaak genoeg eraan

zonder een gedegen training te hebben gevolgd over waarop gelet

moet worden tijdens het kweekproces. Het is alvast belangrijk om de

biologie van de kip te kennen”, zegt Naarendorp, die ook bioloog

is.

De kip staat heel dicht bij de mens omdat het een warmbloedig

dier is met een vaste lijftemperatuur van 39 graden Celsius. Maar

als die 42 graden wordt dan heeft de kip superkoorts en gaat zij

meteen dood. Daarom is het van belang de ren in een bepaalde

windrichting te bouwen. “Die noordoostpassaat verandert nooit en

die moet door de ren heen waaien anders worden de kippen heet en

gaan dan dood”, legt Naarendorp uit. Ook kippenboerderijen die pal

naast elkaar staan zijn niet gezond voor de kippen.

Vanwege de wereldwijde dreiging van vogelgriep zal zeker ook

voorzichtiger omgegaan moeten worden met de manier waarop kippen

worden gekweekt. Suriname ligt in de tropen en er vliegen veel

trekvogels hiernaartoe om te overwinteren. “Die hebben allemaal

vogelgriep en daarom moet elke kippenkweker nagaan hoe hun ren is

gebouwd want die moet potdicht zijn”, benadrukt Naardendorp. “Als

zo een trekvogel overvliegt en zijn uitwerpselen in jouw ren

belanden dan heeft de hele kweek vogelgriep en kan je de kippen

niet gebruiken.”

