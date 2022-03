Kioe A Sen officieel waarnemend bevelhebber

31/03/2022 00:00

Van onze redactie

Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen wordt op 1 april officieel de waarnemend bevelhebber.

Foto: Ministerie van Defensie



PARAMARIBO –

Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen is vanaf vrijdag formeel waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger. Sinds 3 mei 2021 heeft de overste gediend als plaatsvervangend bevelhebber. Op die dag werd kolonel Henri van Axeldongen aangesteld als waarnemend bevelhebber, omdat kolonel Roy Kartodikromo, die bevelhebber was, met verlof ging in aanloop op zijn pensionering.

Het ministerie van Defensie meldt in een persbericht dat dit

jaar nog een nieuwe bevelhebber voor het Nationaal Leger zal worden

benoemd. Dat kon niet eerder omdat Kartodikromo formeel nog in

functie was. Nu de benoemingsperiode van drie jaar is verstreken en

de functie van bevelhebber officieel vacant is, kan daarin worden

voorzien.

Met de waarneming door Kioe A Sen wordt alvast de eerste stap

gezet daartoe, aldus het ministerie. Van Axeldongen, die haast elf

maanden was belast met de waarneming in de bevelvoering over het

leger, ging op 22 maart met verlof. Hij gaat daarna met pensioen,

maar blijft ter beschikking van de minister “om zijn expertise in

te zetten”, aldus Defensie.







