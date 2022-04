King Zino en Shaq.sr brengen ‘Kodak’ uit – DWTonline.com

14/04/2022 20:02

King Zion (l) en Shaq.sr hebben samengewerkt aan ‘Kodak’.



PARAMARIBO –

“Iedereen kent wel tijden dat het financieel minder gaat. En als het dan beter gaat, is dat altijd mooi.” King Zino vertelt dat dit in een notendop de betekenis is van zijn nieuwe single ‘Kodak’, die hij samen met Shaq.sr heeft gemaakt.

Het nummer gaat over tijden dat het wat minder gaat en de betere

tijden, maar vooral het contrast daarvan. De twee artiesten

bezingen in ‘Kodak’, die begin april werd uitgebracht, dat zij

minder goede tijden hebben gekend en ze zich nog enkele momenten

van die periode kunnen heugen. Die tijden hebben inmiddels

plaatsgemaakt voor ontwikkeling en goede tijden.

King Zino: “Na wat tijd in de studio hebben doorgebracht, kwamen

we bij de beat van ‘Kodak’. Shaq.sr kwam spontaan met een refrein

en de toon was gezet voor de tune. Wij vonden het een mooi

onderwerp om te belichten en aandacht aan te schenken. Ook vonden

we de beat erg pakkend, wat heeft geleid tot dit nummer.”

Aangezien velen in de samenleving moeilijke tijden meemaken, zal

dit nummer hen bekend klinken. Maar de artiesten hopen ook dat –

door ernaar te luisteren – zij gemotiveerd raken om niet stil te

zitten, maar te blijven knokken tot er betere tijden aanbreken.

King Zino is dik tevreden over de samenwerking met Shaq.sr. De

twee kennen elkaar heel lang en volgen elkaars muziek ook al een

poos. King Zino, die de muziek van Shaq.sr heel goed vindt klinken,

wilde al een poos met hem samenwerken. Wat hij vooral uniek vindt

aan Shaq.sr is dat die durft vele talen te combineren in een

nummer.

King Zino: “Ik wilde sowieso graag met een Surinaamse artiest

samenwerken en ben blij dat ik dit heb kunnen realiseren.” Hij

geeft aan dat er meerdere nummers zullen uitkomen. De artiesten

hebben zoveel tijd in de studio doorgebracht dat er over en weer

ideeen zijn gedeeld, aan concepten is gewerkt en zelfs hele nummers

zijn gemaakt.

King Zino, die in Nederland woont, maakt vooral rapmuziek,

waarbij hij veel invloeden van reggae, dancehall, Afro en

latinmuziek gebruikt. Hij houdt ervan om muziek te maken die warmte

uitstraalt en een positieve vibe geeft. Verder is zijn muziek

internationaal georienteerd, door alles te benaderen met een

globale visie.

