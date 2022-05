Kinderen genieten van Alvin & The Chipmunks

02/05/2022 07:59

Shanavon Arsomedjo

De Chipmunks zingen de bekendste liederen en de zaal zingt luidkeels mee.

Foto: Shanavon Arsomedjo



PARAMARIBO –

De energie zit erin. Niet alleen op het podium maar vooral ook in de zaal. Enthousiaste kinderen, die met hun ouders zijn gekomen om Alvin & The Chipmunks mee te maken, zitten vol ongeduld te wachten tot de drie tekenfilmfiguren het podium betreden en de longen uit hun lijf zingen. Na een daverend applaus en enthousiast gejuich, zijn ze eindelijk op het podium. Meteen bij aankomst laten zij de mooie vrolijke klanken horen van ‘Party Rock’. Nog meer gejuich.

Het lukt niet alle kinderen om rustig in hun stoel te blijven

zitten. Terwijl anderen schuifelen, staan enkelen op om vanuit hun

plek mee te dansen met de Chipmunks. Afgelopen donderdag en vrijdag

vond de theatervoorstelling ‘Alvin & The Chipmunks’, gespeeld

door drie mascottes, plaats bij Theater On Stage. Dit organiseerde

dansgroep The Myztikals in verband met haar 22-jarig bestaan.

De Chipmunks zingen de bekendste liederen en de zaal zingt

luidkeels mee. Ondersteund door de Minions van Myztikals en

stunters van Circus One maken ze het allemaal tot een waar

spektakel. De constante flow van zang en dans zorgt voor nog meer

energie en de kinderen krijgen er maar geen genoeg van. Als de

Chipmunks na een half uur het podium verlaten, is aan hun stemmen

te horen dat ze geen genoeg ervan hebben. “We want more!” klinkt

het uit verschillende hoeken van de volle zaal. Ze willen meer.

Na goed afstemmen en duidelijke afspraken zouden de drie figuren

terugkomen. Maar eerst moeten de kinderen een lied zingen. Dat was

voor hen totaal geen probleem. Bij de eerste tonen van ‘We don’t

talk about Bruno’, zingen zelfs vader en moeders en luidkeels mee

om hun kroost te ondersteunen. Maar dat alleen vindt MC Winston

Adaba niet genoeg. Ze moeten ook een dancebattle doen. En ook dat

is geen probleem. Nadat de uitslag van deze battle bekend is, komen

de Chipmunks voor de laatste keer het podium op, zingen nog een

liedje, terwijl alle kinderen op het podium spontaan meedansen.

Daarna nog even wat leuke kiekjes maken met de inmiddels groot

geworden figuren en dan gaan ze tevreden en voldaan terug

naar huis.







