“Dit is uniek voor het AZP, want ons motto ‘Moving Lives Forward’ geldt niet alleen voor het medische aspect, maar zeker ook voor het welzijn van de patiënt. Ziekte is beangstigend voor eenieder, maar voor kinderen des te meer”, benadrukt kinderarts Laurindo Kloof. De Kinder Educatie Unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo die maandag werd geopend is daarom van wezenlijk belang. “Een droom die uitkomt”, zegt Kloof.