Kier mantene castigo di 9 aña di prison y TBS pa Principaal cu a tira Sayuri mata

ORANJESTAD (AAN):

ORANJESTAD (AAN): Dialuna merdia te den oranan di atardi, Corte Superior a trata e apelacion di Izak Principaal di 19 aña di edad, contra su condena ricibi di 9 aña di prison y TBS.

Aunke cu Procurador General (PG) y abogado mr. Edwards a hala nan apelacion aden, a keda e apelacion di mr. Kock kende a defende Principaal den algun caso y lamentable caso di tira

Sayuri mata.

Izak Principaal su actitud cambia: Dialuna por a nota cu Principaal tabatin un actitud diferente. Aña pasa ora di tratamento di e caso, apenas e tabata papia pero e biaha aki e tabata manera mas agresivo. Por a nota tambe cu den sala di Corte tabata presente e mayornan di Sayuri y e mama y ruman muher di Principaal.

Hof a puntra Principaal pakico el a apela. Principaal a bisa cu a apela pasobra e no ta di acuerdo cu e castigo. Tambe el a bisa cu Zuriel Celaire, kende tabata hunto cun’e den mayoria di e casonan, a bisa cosnan cu ningun momento el a haci.

Tira Sayuri mata: Manera por corda, tabata un Diabierna 4 Juni 2021 a sosode e lamentable incidente den Flamboyanstraat, caminda Principaal a tira Sayuri di 19 aña den cabez, cual tabata mortal. Hof a puntra Principaal kico a sosode. Segun Principaal e dia ey e tabata bebe na e cas di su abuelo y Sayuri a bay trip cu un amigo. Despues Sayuri a bin bek y nan a bay paden. Principaal a huma marihuana. Sayuri tabata hunga cu e arma. Principaal a bay kita arma, saca e peña. Ora el a bay hala e loop pa saca e arma, e pia di e stoel di plastic a dobla y un tiro a sali cu a alcanza Sayuri mortal.

Principaal a bisa Hof cu e arma no ta di dje. E arma ta di Celaire. El a bisa cu Celaire ta cana tur ora arma. E arma tabata den auto y Celaire a hiba e arma paden y Principaal no tabata sa. Ora el a mira e arma tabata den man di Sayuri y cu Sayuri tabata haci movecionnan cu e arma, el a bay kita e arma. Principaal a splica cu e stoel tabata di plastic y e pia di stoel a dobla y e ora ey un tiro a sali. E momento ey Sayuri a lanta para y bisa no. Hof a mustra cu tin declaracion cu ta mustra cu ta parce cu Sayuri kier a core bay. Segun Hof esey por ta, pasobra cu Sayuri lo a papia riba Principaal y Celarie cu un otro gang. Segun Principaal, e no tabatin e arma dirigi riba Sayuri. El a bisa cu ora e tiro a sali, el a mira sanger y el a spanta pasobra e no por mira sanger.

Principaal a yama polis: Hof a mustra cu Principaal a duna diferente declaracion na Recherche. A puntra Principaal e distancia den e cas for di e victima. Principaal a mustra cu ta mas o menos 3 meter. El a mira Sayuri cay y el a core bay. Hof a bisa cu segun relato di Polis un hende homber a yama bisa cu un auto a pasa tira riba e cas y un dama a wordo herida. Segun Principaal e no a bisa esey. El a bisa cu el a yama y bisa cu un hende a drenta den cas patras y tira un mucha mata.

Segun Principaal, ora el a core bay, Celaire a coy e arma y piki e huls. Nan a bay hunto Mabon. Nan a bay na cas di e homber L. L. a puntr’e kico a pasa y ora Principaal a conta, L. a bis’e cu e mester yama Polis y entrega su mes. E ora ey Principaal yama Polis. Polis a papia cu Principaal y a bisa cu un hende bisti na preto a drenta e cas y tira e mucha mas. Hof a puntra pakico el a bisa asina. El a bisa cu e tabata spanta. El a bisa cu Celaire a bay cu e arma. El a bisa Polis esey. Hof a lesa un declaracion di Principaal caminda e ta bisa cu e y Sayuri tabata trek na e arma. El a kita e peña y na dado momento Sayuri su dede a primi e gay y tiro a sali.

Principaal a para riba cu nunca el a bisa esey. El a bisa cu 4 biaha el a bisa Recherche cu ta un homber bisti na preto a drenta tira. Despues ora cu Recherche a bisa cu nan tin un video, el a bisa kico a pasa. El a desmenti tambe e declaracion cu el a bisa cu tin e sospecho cu Sayuri tabata papia di nan cu un otro gang. Segun Principaal ta Celaire tin problema cu un gang y e ningun momento a bisa asina. Hof a lesa tambe cu Principaal a reclama Sayuri di ta papia cu e otro gang y a core cune for di su cas. Despues e amigo di Sayuri a bay papia cu Principaal cu e no mester a papia asina cu Sayuri. Principaal a admiti.

Pidi mayornan pordon: Hof a puntra Principaal con e ta sinti pa loke a sosode. El a pidi e mayornan sorry pa loke a pasa. El a bisa cu e no ta sinti bon y cu su mama a lant’e bon. E mama a cuminsa yora. Principaal a bisa cu e ta sinti hopi malo. Sayuri tabata manera un ruman p’e. E no ta drumi bon anochi, blo haya pesadia.

Asalto Brazil: Hof a mustra cu dia 22 Mei 2021, un grupo di 6 homber a ataca 2 homber cu a caba di lanta placa. Principaal tabata un di nan. El a bisa Hof, el a bisa un di e victimanan pa sali for di auto pa nada no pas’e. El a bay cu e auto. El a bisa cu e tabata droga y burachi y tabatin un cuchiu. Hof a bisa cu Celaire a bisa cu e tabatin e bate di baseball y Principaal un cuchiu.

El a bisa cu Principaal a rek un victima saca for di auto. El a bisa cu ta na cas di Principaal e partimento di placa a tuma lugar. Principaal a bisa cu e partimento di placa no a sosode na su cas. Hof a bisa cu Celaire a bisa cu a parti e placa na cas di Principaal y cu Principaal a haya un smartphone y placa. E homber L. a bisa cu e tabatin un arma Glock y cu na cas di Principaal a parti e placa. El a bisa cu Principaal a haya un cellular. Principaal a reacciona cu e no a haya nada.

Drive-by shooting: Dia 30 Mei 2021 dilanti American Bar na San Nicolas a sosode un drive by shooting, caminda Celaire a tira y Principaal tabata core e auto. Hof a mustra cu dos persona e homber W., e dama G. a presenta na warda di Polis cu herida di tiro. Ademas di nan dos, e homber R. a wordo tira den lomba y rudia robez. E homber d.l. C. tabatin un tiro na su pia drechi. Hof a puntra kico a pasa. Principaal a splica cu anochi Celaire a bay serca dje y nan a bay dal un bocht den caya na San Nicolas. Celaire a mira e homber J. cu kende e tin problema. Principaal a bisa Celaire pa never mind. El a bay busca placa na cas pa bay cumpra droga y busca un muher den hanchi.

Na cas di Principaal, Celaire a kita plachinan di number y bisa Principaal pa tapa e sticker di car rental. Principaal a splica Hof cu Celaire a haci esey pa hende no sa den cual auto e ta. Principaal a sigui bisa cu el a bay ronchi den San Nicolas y ora el a bira, el a tende tironan ta cay. El a primi gas y bay. El a bisa cu e no tabata sa cu Celaire a tira. El a scucha dos tiro y despues un serie di tiro tras di otro. E tabata mira e otro banda di caya y no sa kendenan a tira.

Hof a bisa cu tin video cu por mira cu a tira cu for di e auto cu Principaal tabata core. Un total di 9 huls a haya. E victimanan a declara cu nan a mira un auto ta bin y diripiente tironan a los. Hof a bisa cu Celaire a bisa cu el a los 4 tiro y despues a pasa e arma na Principaal kende a tira. Principaal a desmenti esey. Hof a mustra cu Celaire a bisa cu esey tabata un plan di nan dos. Principaal a desmenti esey tambe. Hof a bisa cu Principaal a declara na Recherche cu e tabata sa cu Celaire ta bay tira. Principaal basta rabia a bisa Hof cu ningun momento el a bisa esey.

Principaal kier cambia: Hof a puntra Principal, si den 2 aña cu a pasa el a cambia. Segun Principaal, e mester a haya un les pa siña pero e les aki ta mucho pisa p’e. Hof ta mustra cu segun psycologo B., mester pone Principaal TBS, mester aplica e ley di adulto y cu e no ta completo responsabel pa su actonan. Un otro psychiater ta haya Principaal ta responsabel. Un psycologo di Hulanda ta haya cu Principaal no ta completo responsabel y aplica castigo hubenil.

Segun Principaal den KIA e ta cambiando. E ta papiando cu esnan concerni den KIA, e ta bayendo school. Su mama ta apoye. Principaal a bisa Hof cu su tata a bin for di Hulanda pa papia serio cun’e. E tata a bis’e cu e ta birando grandi y e mester compronde cu e mester cambia. Principaal a bisa Hof cu tempo cu e tabata mas jong, e no a mira su tata y a crea e impresion cu su tata tabata tof. Awor su pensamento a cambia.

Mal amigo a daña Principaal: Hof a remarca cu tur cos a sosode den 2 siman. A cuminsa cu atraco cu violencia riba dos persona, e drive by shooting caminda 4 hende a resulta herida y e tira mata di Sayuri. Hof a puntra, con tur e cosnan pisa aki por a sosode. Segun Principaal, e cosnan no mester a pasa y cu e tabata den mal compania. Su mama a cuminsa yora. Principaal a bisa cu e conoce Celaire for tempo di school y e no tabata sa cu Celaire tabata sera. E tabatin hopi tempo sin topa cu Celaire y a dicidi di bay trip cun’e. El a bisa Hof cu envez di cos bay bon, tur cos a bay malo. Celaire tabata sera pa un drive by shooting caba y ora a sali a bay serca Principaal.

Hof a puntra Principaal, kico e ta pensa di e castigo. Principaal a bisa cu e kier pa kita TBS pasobra e kier ta cu su mama, abuela y wela. El a bisa cu e sa cu e mester di ayudo pero no pa hopi tempo. El a bisa cu ora e sali, e kier sigui studia, bira mihor hende y bay serca su tata na Hulanda. El a splica cu den KIA el a siña welding, Hulandes y actual e ta siña con pa traha cu computer y traha un presupuesto cu poco placa.





Exigencia di PG: Procurador General a bisa e tiramento di Sayuri a keda legalmente proba. Principaal tabata sa cu e arma tabatin bala aden. Sayuri lo a ‘carga’ e arma door di hala e loop atras. Principaal a tuma riesgo cu ora el a bay descarga e arma esaki lo por a tira. E tabata den posecion di arma. E tabata complice di atraco cu violencia riba dos persona. Nan tabata 6 persona cu a atraca. Principaal tabata arma cu cuchiu y a bay cu e auto di e victimanan.

Tambe Principaal tabata envolvi den e Drive-by shooting. Den 2 siman el a comete 5 delito serio. Principaal a bisa cu e tabata cu mal amigo. Na opinion di PG, ta Principaal mes a scoge pa ta cu e amigonan aki. Ta e mes a coy e arma. E raport di psycologonan y psychiater ta mustra kico mester haci. PG ta haya cu mester confirma sentencia esta 9 aña di prison y TBS.

Hof, despues di a scucha abogado mr. Kock, a bisa cu 10 Juli 2023 lo tin sentencia.