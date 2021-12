The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Met de strenge Covid-19-maatregelen, die onlangs zijn aangekondigd in Nederland, hoopt danser Kidcastic van harte dat de tweede theatervoorstelling, waar hij deel van uitmaakt, doorgaat. Deze voorstelling is heel anders dan de eerste van drie maanden geleden. In tegenstelling tot ‘Kundalini’, die eenmalig werd uitgevoerd, is het de bedoeling dat dit nieuwe stuk meer dan twintig keer wordt gehouden door heel Nederland.