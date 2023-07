Kico lo pasa si Mike bolbe como Prome Ministro?

The content originally appeared on: Diario

​

E pregunta grandi den e vocabulario politico dificil di Reino

*Den “Laft”of “Raft” kier evita e peliger di mal gobernacion

*Un analisis di e posicionnan di Hulanda y Aruba actualmente

ORANJESTAD(AAN)—Manera DIARIO na tanto ocasion a trece dilanti y a splica, yudansa financiero Hulandes tambe ta un medaya cu tin dos banda. Pa Pueblo ta di acuerdo cu cual ta e banda cu ta na interes di Pueblo, mester splica Pueblo algun palabra sumamente dificil den e vocabulario politico dificil cu ta regla e relacionnan den Reino.

E relacion entre Reino y Aruba ta basa riba e frase pronuncia durante Segunda Guera Mundial dor di Reina Wilhelmina for di Londres, cu despues di Guera Hulanda y su teritorionan lo conoce un relacion nobo basa riba “Steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan”.

Statuut a cumpli cu e promesa y ta basa riba e hecho cu autonomia di teritorionan den Reino Hulandes ta basa riba e hecho cu nan por sostene nan mes, pues para financieramente riba nan propio pia, pero cu tin e deseo pa sostene otro.

Ora autonomia a bira realidad, varios aspecto importante a hunga un papel.

Hulanda despues di Segunda Guera Mundial den region di Caribe, tabata tin seis isla chikito como teritorio.

Segundo Guera Mundial a trece un situacion economico di abundancia pa dos di e islanan aki, cu ta Curacao y Aruba, a base di e hecho cu nan refinerianan a sostene e causa di aliadonan den Segundo Guera Mundial.

Den e formulacion di e futuro autonomo di e teritorionan, e nomber Antia Hulandes a bira e realidad nobo.

Hulanda a crea un pais, consistiendo di seis isla cu tabata parti di Reino Hulandes pero cu tabata tambe cuatro teritorio insular, cu nan propio gobernacion.

Pues cada uno di e islanan a bay pertenece na tres Gobierno, cu ta Gobierno di Reino, Gobierno Antiano y finalmente Gobierno di e islanan Abou separadamente y di Islanan Ariba uni.

Un formula estatal genial pero sigur un dolor di cabez financiero ora paga belasting y por ehempel mester a tuma medida special riba tereno di belasting pa Sint Maarten, cu tin un parti Frances y un parti Hulandes.

Status Aparte di Aruba tabata un dolor di cabez pa Reino riba diferente tereno. E problema mas grandi tabata, e parti financiero cu (sea cu hende kier admiti of no) ta e base cu ta dicidi si algo ta visibel of no.

Den e realisacion di Antia Hulandes tambe tabata tin necesidad di trabounan infrastructural y yudansa di Reino cu fondonan di desaroyo etc. etc.

Debenan nacional a bini dilanti sigur den un mundo di crisisnan di petroleo cu a afecta tambe e refinerianan di Aruba y Curacao na momentonan di cambio estatal.

Hulanda semper a keda cu vigilancia y asistencia pa su teritorionan.

Entrada di Siglo 21 no tabata facil pa Reino cu cambionan riba tereno economico mundial y den cual gobernacion di e paisnan den Reino, a destaca pa problema financiero serio.

Na 2010, Hulanda cu su propio pakete di problema, a wordo confronta cu e desastre di gobernacion di pais Curacao dor di Prome Ministro Schotte pero tambe cu e prome resultadonan di Gobierno Mike Eman cu a destrui Aruba cu e wega di mitar BBO.

Supervision Hulandes a bira necesario pa garantisa futuro di e paisnan aunke Hulanda a tarda pa actua contra e wega politico di Mike Eman.

Na Aruba, Hulanda a introduci un sistema di supervision cu ta basa riba un ley di e pais Aruba, Laft. Na Curacao y Sint Maarten, Hulanda a introduci un Raft, cu ta un ley di Reino

Pues e letter “L”ta representa e ley di e pais Aruba y e “R”e palabra “Rijk”(Reino) cu ta dicidi riba e Ley.

Awe tin riba mesa e 916 Miyon Florin cu den e Pandemia Covid-19 a bira prestamo di Hulanda pa Aruba.

Hulanda ta di acuerdo cu Aruba cu e kier refinancia e debe pero kier yega na un areglo di Reino (pues Raft) y no di Laft (regla pa un Ley di Aruba).

Esaki ta loke na e momentonan aki ta wordo discuti entre Gobierno di Aruba y Gobierno di Reino.

E miedo di Reino ta basa riba e maneho cu Aruba a conoce na man di Gobierno Mike Eman, aunke e realidad aki no ta wordo presenta cu mes palabra.

Kende lo ta na mando den futuro na Aruba? Pueblo lo dicidi, manera Pueblo a dicidi na 2009 a base di un promesa cu a destrui Aruba financieramente.

Pa comprende e problema actual entre Aruba y Reino mester bolbe pues na 2009 ora orguyosamente Gobierno Mike Eman a crea un debe pa Aruba, cu ta keda e herment pa Hulanda y cualkier pais, expresa, miedo den bon gobernacion di Aruba si Gobierno actual conoce cambio.