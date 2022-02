Keven Sporkslede timmert Yelyco langs Yellow Birds

11/02/2022 23:30

John Zaalman

Yelyco-aanvaller Keven Sporkslede (r) smasht de bal over het driemansblok van Leonel Mahabali, Ruben Sowma (4) en Anferney Schmeltz van Yellow Birds.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Keven Sporkslede heeft zijn waarde na lange tijd weer eens bewezen voor Yelyco. De international timmerde de kampioen vrijdagavond in de enerverende mannenhoofdklasse volleybalpartij langs Yellow Birds, dat in een vijfsetter met 25-22, 25-22, 18-25, 20-25, 15-10 werd geklopt. Yelyco nam zoete wraak op de geleden 3-0 nederlaag een week terug. Sporkslede was in de tiebreaker zonder meer een doorn in het oog van de Gele Vogels. De aanvoerders Furgill Ong A Fat (Yelyco) en Leonel Mahabali (Yellow Birds) betitelden het duel als voorproefje op de play-off.

“Het is op de eerste plaats een goede voorbereiding op weg naar

prolongatie van onze titel”, onderstreept Ong A Fat. Yellow Birds

veerde goed terug om de setstand in evenwicht te brengen nadat

Yelyco een 2-0 voorsprong had genomen. “Wij hebben onze opstelling

in de vijfde set veranderd en de opdrachten uitgevoerd vandaar de

zege”, aldus Ong A Fat.

Mahabali schrijft het verlies toe aan concentratieverlies. “Het

was onze eerste echte vijfsetter. We hebben huiswerk om vooral de

focus erin te houden. “De wedstrijd in evenwicht brengen is naar

zeggen van de Yellow Birds-captain “teameffort” geweest. “Alleen is

onze conditie eraan gegaan vandaar het concentratieverlies in de

vijfde set”, onderkent Mahabali.

Hij en Casey Foe A Man van Yelyco speelden hun aanvallers goed

aan bij en van het net. Naast Sporkslede draaiden onder meer Marcel

Krak, Zercinio Wilson, Adyante Akiemboto en Ong A Fat goed mee in

de aanval en verdediging. Bij Yellow Birds zorgden onder andere

Shemar Jameson, Anferney Schmeltz, Joshua Dwarkasing en Isaiah Myr

voor de punten.

De spanning zat in de tiebreaker tot 4-4 erin voordat Yelyco na

een blok van Emmanuel Baumgard op Ruben Sowma van Yellow Birds

gekoppeld met een ace van Foe A Man afstand nam. Sporkslede, die

zes kills had in de beslissende periode, zette het duel

uiteindelijk op slot.

Chantal Karsters en Wladimir Playfair waren de arbiters in een

goed gevulde Ismay van Wilgen Sporthal. In de U23-vrouwenklasse

zegevierde Yelyco in straight sets (25-17, 25-8) over de Scholen

Volleybalvereniging (SVV).







