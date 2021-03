‘Keus Aruba niet bedoeld om tegenstanders onaangenaam te zijn’

Het besluit van Aruba om zijn wedstrijden in Tampa, Florida (Verenigde Staten) te spelen is niet om Suriname en de overige landen in de poule onaangenaam te zijn in de kwalificatieserie voor het Wereldkampioenschap (WK) in Qatar. Eerder deze week klaagde de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond (SVB), John Krishnadath, dat de eilanders halsstarrig zijn en dat hun keuze kan zorgen voor competitievervalsing. Dit wordt ten stelligste ontkend door de Arubaanse Voetbalbond.