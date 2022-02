Kensmil wint familie onderonsje van Leter

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Gavin Kensmil heeft niet zo lang terug de Surinaamse familiestrijd gewonnen van Dancell Leter. Met de Stephen F. Austin State University zegevierde hij zaterdagavond ruim met 81-52 over Leter’s Dixie State University in de Western Athletic Conference (WAC) van de NCAA Division I. Individueel had Leter wel een betere game; hij werd met dertien punten topscorer, de twaalfde keer dit seizoen dat hij in dubbele cijfers scoort.