Kensmil topscorer in zege SFA

04/02/2022 02:02 – Terence Oosterwolde

Gavin Kensmil (m) scoort ondanks de dubbele verdediging van Tim Ceaser (2) en Tim Fuller van Utah Valley.

PARAMARIBO – Met een game-high negentien punten heeft Gavin Kensmil de Stephen F. Austin State University geleid naar een 78-59 overwinning op Utah Valley. Ook Dancell Leter scoorde donderdagavond in dubbele cijfers – 12 punten – alleen ging hij met Dixie State University met 53-77 ten onder tegen Sam Houston University. Kensmil en Leter, neven van elkaar, komen zaterdag tegen elkaar uit in de NCAA Division I, de basketbalcompetitie voor Amerikaanse universiteitsteams.

Kensmil, die in zijn vorige game opzien baarde met een career-high 37 punten, scoorde in het eigen William R. Johnson Coliseum zeven van de achttien schoten en benutte vijf van de zes vrije worpen. Hij was verder goed voor zes rebounds en ??n block, beging twee turnovers en had ??n fout in een game-high 35 minuten.

Dancell Leter (14) maakte twaalf punten voor Dixie State, die verloor.

In het Johnson Coliseum in Huntsville Texas speelde Leter 25 minuten. Hij scoorde twee van de zes veldbaskets en ??n van de drie three-pointers. Verder benutte hij vijf van de zes vrije worpen en had hij vijf rebounds, ??n assist en ??n steal. De forward maakte vier fouten en had ??n turnover.

De Surinamers staan zaterdag weer op het veld. Leter gaat met Trailblazers naar Nacogdoches, Texas voor de Western Athletic Conference-game tegen Kensmil en Lumberjacks. Dixie State staat voor het seizoen op 11-11, inclusief 4-5 in de conference. SFA won veertien van de 22 duels en heeft een 6-4 staat in de WAC.

