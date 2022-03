Kensmil en SFA verslaan koploper New Mexico

03/03/2022 02:02

Terence Oosterwolde

Gavin Kensmil heeft alle reden tot lachen na de negende winst op rij.

Foto: SFA Athletics



PARAMARIBO –

Gavin Kensmil werd in Las Cruces, New Mexico geen topscorer tegen New Mexico State University maar vervulde wel een cruciale rol in de krappe 73-71 overwinning van de Stephen F. Austin State University op de koploper van de Western Athletic Conference (WAC). Voor SFA al de negende overwinning op rij en revanche voor de nederlaag (58-72) van 22 januari.

Latrell Jossell leidde de winnaar met zeventien punten. Kensmil

was in de Pan American Center goed voor vijftien punten,

team-highs zes rebounds en drie steals. Hij had verder

drie assists, twee fouten en twee turnovers in 28 minuten. De

Surinaamse basketballer scoorde zeven van zijn tien veldbaskets en

benutte een van de vijf vrije worpen.

Zijn enige vrije worp scoorde hij met 2:29 en voltooide daarmee

een three-point play waaruit hij SFA op 65-59 bracht. Die

drie punten waren de laatste in een 8-0 run, waarmee The

Lumberjacks een 57-59 achterstand volledig wegpoetste. De run begon

bij 5:10 toen David Kachelries een three-pointer scoorde uit een

assist van Kensmil.

Deze tandem zou verder in de slotfase opnieuw doorslaggevend

zijn. Bij een 69-67 voorsprong met 20,9 seconden te gaan, wist

Kachelries de trap van New Mexico State te ontwijken. De

point-guard vond met een pass enkele meters voor de middenlijn

Kensmil die was geglipt onder de bucket.

Met zijn tweehandige dunk zorgde de Surinamer voor een 71-67

voorsprong met 16,1 seconden op de klok. Ook maakte hij zijn misser

met 41 seconden toen hij bij een 67-61 stand werd geblokt door

Johnny McCants helemaal goed. New Mexico State vocht verbeten, maar

ondanks drie three-pointers van Virshon Cotton in de laatste dertig

seconden zat de overwinning er niet meer in.

De uitslag zorgt voor een spannende situatie in de WAC. Zowel

New Mexico State University, Seattle University als Stephen F.

Austin State University heeft een identieke winst-/verliesstaat van

13-4 in de conference met nog een wedstrijd voor de boeg. Het

verschil zit hem in het overall record: New Mexico State staat op

23-6, Seattle op 22-8 en SFA op 21-8.

The Lumberjacks keren terug naar Texas waar zaterdag in Edinburg

het reguliere seizoen wordt afgesloten met de uitwedstrijd tegen

University of Texas Rio Grande Valley (8-21/3-14). Op 11 januari

had SFA in eigen huis met 86-75 gezegevierd. Kensmil had toen zijn

slechtste wedstrijd en eindigde met zes punten, drie rebounds, twee

assists en twee blocks.







