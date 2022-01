Kensmil en Leter trekken aan kortste eind

15/01/2022 21:03 – Terence Oosterwolde

Dancell Leter was zaterdag goed voor acht punten en vier rebounds. Foto: Dixie State BBall

PARAMARIBO – De Surinaamse basketbalneven Gavin Kensmil en Dancell Leter boekten zaterdag geen succes in de Division I-competitie van de National Collegiate Athletic Association (NCAA) in de Verenigde Staten. Op bezoek bij de Sam Houston University verloren Kensmil en de Stephen F. Austin State University met 42-48. Leter en Dixie State University dolven met 68-79 het onderspit in de uitwedstrijd tegen Seattle University.

In Redhawk Center in Seattle, Washington noteerde Leter acht punten, vier rebounds en ??n assist voor Dixie State. Hij maakte twee van de drie veldbaskets en ??n van de drie three-pointers, maar miste vijf van de zes vrije worpen. Leter had verder twee fouten en twee turnovers in 23 minuten.

Dixie State had een slechte eerste helft en stond bij de rust met 26-44 achter. De tweede helft was beter, maar de inspanningen waren niet voldoende om de winst binnen te halen. Dixie State (8-10/1-4) keert na een reeks van drie uitwedstrijden terug naar Saint George, Utah en speelt donderdag in de eigen Burns Arena tegen Lamar University (2-13/0-4).

Tijdens de pre-game wordt Gavin Kensmil (l) nog even in beeld gebracht.

Kensmil speelde zaterdag haast de gehele wedstrijd, nadat hij in de voorgaande twee duels het einde niet haalde vanwege het uitfouten. De forward was in 39 minuten goed voor team-highs dertien punten, acht rebounds en twee assists. Hij scoorde vier van de zeven schoten, benutte vijf van de zes vrije worpen, had drie fouten en twee turnovers.

SFA had een povere eerste helft waarin het team slechts twaalf punten scoorde en bij de rust aankeek tegen een achterstand van dertien punten: 12-25. In de tweede helft ging het beter en met 10:22 op de klok kwam de ploeg langszij: 28-28.

Met 4:46 nog te gaan, stond SFA zelfs met ??n punt voor: 35-34. Echter, de thuisploeg had een betere eindsprint en trok aan het langste eind. SFA (10-6/2-1) speelt maandag tegen Lamar University. Op 1 januari werd deze game uitgesteld vanwege Covid-19-besmettingen binnen het team van de tegenstander.

