Ken Doorson vervaardigt kunstinstallatie van ‘Papa de Kom’

10/02/2022 10:02 – Audry Wajwakana

Kunstenaar Ken Doorson vervaardigt mensvormige koppen van klei in zijn kunst studio voor de nieuwe tentoonstelling over Anton de Kom in het Nederlands Openluchtmuseum. Foto: priv?collectie

PARAMARIBO – Ruim driehonderd terracotta mensvormige koppen en andere kleiwerken vullen momenteel de werkruimte van beeldend kunstenaar Ken Doorson. Met deze werkstukken treft de kunstenaar voorbereidingen voor een twee meter hoog en twee meter brede kunstinstallatie getiteld ‘Papa de Kom’, die in het Nederlands Openluchtmuseum in de provincie Arnhem vanaf 26 maart wordt tentoongesteld.

In 2020 kreeg de schrijver, dichter, verzetsstrijder en mensenrechtenactivist de Kom een eigen venster in de canon van Nederland. De kunstenaar is door het museum benaderd om op zijn eigen kunstzinnige manier het gedachtegoed van de Kom aan een breed publiek te presenteren. De koppen zullen zodanig aan elkaar worden gezet dat ze een kegel vormen. Een holografisch portret van Anton de Kom zal boven de koppen geprojecteerd worden.

In de ruimte zijn plekken waar bezoekers met elkaar in gesprek kunnen gaan aan de hand van dilemma’s en vraagstukken naar aanleiding van citaten van Anton de Kom. Met de tentoonstelling wordt getoond dat de strijd van De Kom nog altijd actueel is.

Met de voorbereidingen voor het vervaardigen van de kunstinstallatie is Doorson vorig jaar november gestart. Alles is in scratch (een programmeertaal waarmee je je onder andere eigen kunstwerken kunt maken) gemaakt. Vanaf de klei die uit het district Para is gehaald tot het vervaardigen van de kleimachine. Voor het vervaardigen van de koppen heeft hij samengewerkt met studenten van de Nola Hatterman Art Academy waar hij workshops in het vervaardigen van kopstukken heeft verzorgd.

“Tijdens de workshop hebben ze niet alleen geleerd hoe ze via gipsmallen de koppen kunnen reproduceren, maar ook het verhaal van Anton de Kom gehoord. Ik heb ze ook ge?nterviewd, waardoor hun stem ook te horen zal zijn in de expositie”, zegt de kunstenaar. De installatie zal anderhalf jaar in het museum te zien zijn.

