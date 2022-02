Kater Karma: ‘Wat ik doe, kunnen andere artiesten ook’

15/02/2022 10:03

-

Steven Seedo

Kater Karma.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

“Wat ik doe, kunnen andere artiesten ook. Als je iets wil bereiken moet je offers brengen. Minder klagen en meer gaan werken”, zegt Kater Karma over zijn succes.

Kater Karma scoort met zijn nieuwe single ‘Kiyoo’ (Aucaans voor

manspersoon) zijn eerste grote hit voor 2022. Het succes van de

song, die hij op 14 december lanceerde, is heel bijzonder voor de

artiest. “Voor het eerst heb ik met een video binnen een maand een

miljoen views op YouTube gehaald en we gaan naar twee

miljoen.” Kater had vorig jaar ondanks de Covid-19-pandemie een

mooi muziekjaar. “Ik heb veel songs uitgebracht en ook enkele

optredens gedaan in Frans-Guyana, Belgie en Frankrijk.”

Zijn volgende song ligt al klaar om te releasen. “Het wordt een

banger met een toffe clip op internationaal niveau”,

belooft hij. Kater Karma ziet in de kleine muziekwereld van

Suriname niemand als concurrent en wil daarom graag zijn kennis

delen met anderen. “Ik ben ready om vooral informatie te delen met

collega-artiesten over hoe je kunt verdienen op het videokanaal

YouTube.”

Verdient heel goed

Kater Karma verdient als artiest heel goed. Dit is terug te zien

in zijn video’s. “Ik stop niet alleen geld maar ook veel energie en

tijd erin. En ik ben niet gauw tevreden maar wel dankbaar en weet

ook dat het beter kan.” Zijn streven is erop gericht om met muziek

Suriname internationaal op de kaart te brengen.

Over de tekst van zijn songs zegt Kater Karma: “Er moet altijd

een verhaal in zitten. Ik bevind me vaker in de getto tussen de

mensen. Daar zijn die mooie verhalen te vinden. Het is wel een

kunst om ze in je muziek te verwerken.” Ook maakt hij in zijn songs

vrouwen groot, om hen die boost te geven. “Ze verdienen het, omdat

ze ook heel veel te verduren hebben in het leven.”

Kater Karma, die officieel Regillio Pinas heet, werd door een

vriend aangemoedigd in de muziek te gaan. Het duurde niet lang voor

hij doorbrak in de Surinaamse muziekwereld. Hij heeft veel hits op

zijn naam staan, waaronder ‘Love and be loved’, ‘Perfect alleen’

samen met New Style, ‘Queens’, ‘Wrokoman’, ‘Geen stress’ en

‘Lemon’, een duet met de dancehallartiest Jackson Blai. Hij zingt

vooral over liefde.

