Kasanpawiro-Sewdien lid plaatsvervanger Hof van Justitie

30/12/2021 00:00 – Van onze redactie

Sieglien Tjanderwatie Kasanpawiro-Sewdien (tweede vanuit links) na haar installatie tezamen met de president (m) en leden van het hof en de waarnemend procureur-generaal (r). Foto: Hof van Justitie

PARAMARIBO – “Ik ben mij ervan bewust dat ik, nadat ik de keus heb gemaakt om uit de comfortzone van de advocatuur te stappen en de uitdaging van de zittende magistratuur aan te nemen, de arena van rechtvaardigheid contra onrecht ben ingestapt. Maar ik weet dat ik als meer dan overwinnaar zal zegevieren.” Deze woorden sprak Sieglien Tjanderwatie Kasanpawiro-Sewdien woensdag uit nadat ze werd ge?nstalleerd als lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie.

Op deze voor haar bijzondere dag zei ze God te danken dat ze dit nobele ambt van rechter, haar roeping als aardse rechter, kan volbrengen. Met haar installatie als lid plaatsvervanger, kan ze na bijkans tien maanden zelfstandig haar werkzaamheden aanvangen. De kernwaarden zijn daarbij onafhankelijkheid, onpartijdigheid, gelijkheid, integriteit, waardigheid, vakbekwaamheid en toewijding. “Ik zal mijn schouders onder het werk zetten om het recht, de justitiabelen en de maatschappij te dienen”, beloofde ze.

Met de installatie van Kasanpawiro-Sewdien telt het HvJ thans dertig rechters. Ze toonde zich verheugd dat er concrete stappen zijn ondernomen om de rechterlijke macht verder te versterken en te komen tot het wettelijke aantal rechters van veertig. Het HvJ gaat zelfs voor vijftig rechters, omdat dat aantal een vereiste is voor de waarborging en verbetering van het rechtssysteem. Ook zal het hof daardoor het vermogen hebben om, onder meer, nieuwe ontwikkelingen aangaande de wetgeving bij te benen en nieuwe rechtsgebieden bij te houden en te exploreren.

Kasanpawiro-Sewdien is de laatste uit de tweejarige RIO zittende magistratuur-civiel 2019. Ze heeft onder verantwoordelijkheid van de civiele rechters, die zijn verbonden aan de units Handel en Familierecht sedert februari gewerkt. De rechter rekent op een goede samenwerking met alle actoren binnen de rechtspleging, waarbij ook de mediationskills zullen worden aangesproken. “Het recht zal stralen zoals het morgenlicht en de gerechtigheid zal stralen als de middagzon”, zei het lid plaatsvervanger over de visie van het HvJ.

Mr. Kasanpawiro-Sewdien (derde vanuit rechts) met haar gezin en familie.

Publiek ambt

Waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh noemde de installatie als lid plaatsvervanger van het HvJ een mijlpaal in de carri?re van Kasanpawiro-Sewdien. “Uw kennis, inzichten en ervaring als advocaat zullen u zeker goed van pas komen bij uw nieuwe beroepsuitoefening.” Ze waarschuwde de rechter ervan bewust te zijn dat ze nu een publiek ambt bekleedt. “Om die reden zult u ook in de priv?sfeer gedragingen die schadelijk kunnen zijn voor het imago van de rechter of die niet in overeenstemming zijn met de waardigheid van het rechterlijk ambt, achterwege moeten laten. U zal er dus voor moeten waken dat uw gedrag – ook in de priv?sfeer – het vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechtspraak niet schaadt.”

Integriteit van de rechter noemde Paragsingh “een essenti?le voorwaarde” voor de legitimatie van de rechtspraak. “Van de rechter wordt verwacht dat die onkreukbaar, niet chantabel en niet omkoopbaar is, juist omdat hij tot taak heeft toe te zien op naleving van het recht door anderen. De rechter behoort daarom te voldoen aan hoge gedragseisen en met name in zijn ambtsuitoefening steeds gewetensvol te handelen, zodat hij het noodzakelijke vertrouwen van de burger blijvend geniet. Vertrouwen van de burger en de samenleving in de rechtspraak is noodzakelijk voor de instandhouding van de rechtsstaat”, hield ze Kasanpawiro-Sewdien voor.

Samantha Gadjradj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, zei dat haar organisatie “zeer verheugd” is met deze verrijking van het rechtssprekend arsenaal. “Verheugd omdat het rechtssprekend arsenaal wederom wordt aangevuld in een tijd dat, ondanks de lage schadeloosstelling en de hoge werkdruk, mensen zoals Tanja ervoor kiezen om zich in te zetten om wet en recht te doen gedijen door recht te spreken in ons land.” Kasanpawiro-Sewdien is, aldus Gadradj, geen onbekende in de samenleving. “Tanja is jaren advocaat geweest en heeft de degens vaak gekruisd met de rechterlijke macht in de zoektocht naar het recht voor haar cli?nten.” Dat gegeven stemt de Sova bijzonder prettig aangezien zij kan bogen op ruime ervaring aan beide zijden van de groene tafel.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina