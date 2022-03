Kantjes Gang meer dan een muziekgroep

15/03/2022 10:01

Beer, Cegan en Oela zijn al geruime tijd meer dan muzikanten. Het trio runt ook enkele ondernemingen allemaal onder de paraplu van Kantjes Gang.

Foto: DRello Photography



PARAMARIBO –

Kantjes Gang is tegenwoordig niet alleen een muziekgroep. De leden Therrel ‘Beer’ Panka, Rossoline ‘Cegan’ Kammeron en Oela hebben besloten zich niet te beperken tot muziek, maar meer te doen, zodat de naam uiteindelijk een begrip en zelfs een merk wordt. Onder de paraplu van Kantjes Gang is inmiddels veel te vinden: een kapperszaak en -opleiding, tattooshop, etenszaak, lounge, goudsmid, kapsalon, recreatieoord, muziek en entertainment. En daar blijft het mogelijk niet bij, want wat er niet is, kan nog komen, zoals een carwash.

Beer heeft de leiding over de tattooshop, Cegan houdt zich bezig

met alles rondom entertainment en muziek en Oela neemt de rest voor

zijn rekening. Hij noemt zichzelf fulltime ondernemer. Voor hem

heeft een dag als het ware onvoldoende uren. “We hebben allemaal

ons leven buiten het ondernemen, maar mijn werk is sowieso mijn

leven. Dus prive heb ik, wanneer ik thuis ben. Maar als je een wil

hebt, zul je er alles aan doen om je zaken draaiende te houden en

er succes mee te boeken. Soms slaap ik 48 uren niet. Ik weet dat

het niet gezond is, maar het werk moet worden gedaan en ik doe het,

want ik heb er plezier in.” De drie leden hebben naast hun

zakelijke activiteiten elk een gezin.

Ervaringen

Wat Kantjes Gang uniek maakt, is dat er bij elke transactie

rekening wordt gehouden met de draagkracht van de klant. “Wij zijn

ons er van bewust dat mensen door deze economische situatie

prioriteiten stellen. Daarom zijn we er niet alleen om te

verdienen, maar we komen onze klanten ook tegemoet zonder onszelf

in de vingers te snijden. We zijn bezig met meer dingen dan

betalingsregeling en korting om de mensen te helpen, want met

Covid-19 is de koopkracht erg gedaald.”

De leden hebben een goede onderlinge verstandhouding. Zaken zijn

niet altijd van een leien dakje gegaan, er zijn ups en downs, maar

dat maakt de onderlinge band sterker. Elk van de drie ondernemers

geeft toe naast goede karaktereigenschappen, minpunten te hebben.

Ze motiveren elkaar, bijvoorbeeld om zaken anders aan te pakken en

om het negatieve om te zetten in het positieve. “Boycotacties van

klanten hebben gemaakt dat we meer te weten zijn gekomen op het

gebied van ondernemen. De struggles en minpunten hebben we in een

positieve vibe gebracht door uit te breiden met onze talenten en

ondernemingen.”

Het drietal zegt bezig zijn te groeien naar het volgende niveau

van entertainment en ondernemen. Doorzettingsvermogen is voor

Kantjes Gang de sleutel. “Als je kan ondernemen, probeer er zoveel

mogelijk uit te halen, want je weet nooit welke vruchten je ervan

kan plukken. Dus doe alles dat in je opkomt en binnen je vermogen

ligt”, adviseert Oela. Hij heeft dit paraplusysteem in het

buitenland gezien en besloot het ook toe te passen in Suriname en

er zijn eigen draai aan te geven.

De ondernemer is er trots op dat hij deze droom samen met zijn

broeders heeft gerealiseerd. Hij zegt er meteen bij dat er nog veel

moet gebeuren, zowel in de onderneming als met muziek en belooft

dat wanneer alle bedrijven zijn opgezet de band weer muziek zal

uitbrengen. “We willen niet meer zijn als elke andere artiest of

ondernemer. We willen uniek zijn en ook zo naar buiten komen.” Het

drietal is begonnen met een ‘clipseizoen’, wat wil zeggen dat het

een periode heeft ingelast om van alle opgenomen nummers een

videoclip te maken.







