Kamidjo Wirjomenggolo a keda escogi como empleado di luna na Hospital

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Dr. Horacio Oduber Hospital durante henter aña ta saca tur luna un empleado cu a resalta y e biaha aki e empleado di luna di maart a sali fo’i e departamento di voeding.

Den un ambiente ameno e coleganan a bini hunto p’asina sorprende Kamidjo, conoci bou di su coleganan como Kami como empleado di luna. Un sorpresa cu sigur nunca e lo lubida.

Kamidjo Wirjomenggolo, conoci como Kami, ta teamleider dje team di voedingsdienst na Hospital desde november 2017. Su team a nomin’e pa motibo cu e ta un persona hopi dinamico, un persona hopi servicial y colegial cu ta duna bon guia na su team. Felicia Halman, manager voeding, a duna di conoce cu Kami ta yuda tur hende cu acerc’e y no ta importa si ta algo chikito of grandi, semper e ta cla pa yuda y bay e miya extra. Kami ta yuda pashent pero tambe coleganan ora tin evento of bishita di afo. E ta percura pe trabao worde haci teniendo na cuenta tur detaye cu esaki por trece cu ne.

Kami ta encarga cu e team di voedingsassistenten y esaki ta un reto hopi grandi. E tin di supervisa casi 30 empleado parti den ambos edificio di Hospital y mira cu tur cos ta cana bon. Semper e ta riba pisonan di cuido y ta papia cu e pashentnan si algo no ta na nan agrado. E ora e mes ta bay cushina pa papia cu e chef y mira kico otro por haci pa nan y cumpli mas cu ta posibel. E ta gusta papia cu e pashentnan y ta purba consola y motivanan. Alimentacion ta hopi importante pa un pashent y Kami sa esey hopi bon tambe y asina ta percura den su manera pa contribui na cuido di pashent.

Kami ta un teamplayer cu ta comunica bon, ta scucha bon tambe y ta trece animo bou di e team cu semper por conta riba dje. Ademas, Kami ta bin cu solucionnan y ideanan nobo pa logra mas hopi posibel pe organizacion y pe team crece hunto. Kami ta un persona cu no ta husga, ta respetuoso y tin hopi dedicacion y pasion pa su trabao.

Pa Kami tabata un sorpresa cu a nomin’e como empleado di luna y cu el a logra esaki. E ta conta cu e ta haci su trabao cu placer. El a duna di conoce cu e trabao na Hospital, trahando cu e personal y pashent ta algo nobo pe pasobra e ta bin di mundo hotelero. E ta haya cu e trabao ta algo diferente door cu no ta turismo pero ta trata salud di hende. Nan necesidad ta completamente diferente ora ta traha cu e pashentnan. E pashent ta malo y nan cuminda hopi biaha ta completamente diferente segun motibo medico. Kami ta gusta aplica e parti di ‘customer service’ pe pashent pasobra e pashent merece lo miho pe recupera.

E ta hopi agradecido na su team cu a dun’e sorpresa bunita di nominacion. El a gradici su team completo di e voedingsassistenten pero tambe tur zorgmanager. Su team ta bisa: We are very lucky to have Kami on our TEAM! Masha pabien Kami.