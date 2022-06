Jurete Croes, PR di DVG, ta conseha mayornan pa haci test di covid-19 na cas si yiunan tin griep

The content originally appeared on: Diario

Tambe pa tur adulto cu tin griep haci e test

ORANJESTAD (AAN) –Jurette Croes, Relacionista Publico di DVG, den un entrevista cortico cu DIARIO, ta aconseha mayornan cu tin yiu chikito cu un griep fuerte, cu mester falta crèche of scol, pa miho nan haci e prueba di covid-19. Esun cu por haci na cas ta suficiente, pasobra bon por ta cu e muchanan na lugar di griep comun of influenza por tin covid-19.

Cerca mucha e sintomanan ta menos fuerte, pero si nan tin congestion nasal, nan nanishi ta core, tin tosamento, tiki keintura, wowo irita, y malestar di curpa.

Tambe e dama ta haci un yamada na adultonan cu na e momentonan aki ta pasando den griep cu tosamento, nanishi congestiona, etc., pa nan tambe haci e test na cas, e ta barata y no ta dificil mientras cu e resultadonan ta confiable. No kiermen cu si un hende tin tur e cuater vacunanan nan lo no por haya un covid-19 leve of menos fuerte cu hende cu no tin vacuna, pero toch nan por sigui plama e virus na trabao of den nan mesun famia na cas. Berdad tin hopi hende cu sintomanan di griep pisa y, importante ta, cu e por ta covid-19. Awo cada un ciudadano ta responsable pa su mes y su famia. Pues, por fabor haci e test su mes y na e yiunan cu ta presenta sintoma di griep.

DIARIO ta recorda tambe cu medidanan cu personalmente por tuma ta bon conoci, si e test sali positivo: keda cas, warda distancia fisico, mantene higiene di man regularmente y no laga un banda e uso di tapaboca cada bez cu ta necesario.