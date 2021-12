Junell Lisse wil zich blijven ontwikkelen binnen muziekindustrie

16/12/2021 16:32 – Shanavon Arsomedjo

‘Addiction’ is het derde nummer van zangeres Junell Lisse. Foto: priv?collectie

PARAMARIBO – Hoewel ze al drie nummers op haar naam heeft staan, is ze niet echt bekend binnen de Surinaamse muziekwereld. Maar Junell Lisse timmert hard aan de weg om carri?re te maken, wat haar aardig lukt met de hulp van WeDemBossMusic, waar ze al twee jaar aan verbonden is.

Onlangs bracht zij het nummer ‘Addiction’ uit. “Het nummer gaat over de liefde. Je bent vastgebonden aan het gevoel dat iemand je geeft. Alles wat je verwacht en verdient, krijg je en dat wil je nooit kwijtraken”, legt de artieste uit. Dit nummer schreef zij, nadat het woord ‘addiction’ (=verslaving) in haar opkwam. Zij besloot haar perspectief op papier te zetten en er een lied van te maken.

‘Addiction’ komt voor op de nog uit te komen ep, die uit zeven tracks zal bestaan. Zij werkt nog aan de final touches. Terwijl Lisse dit samen met haar producent doet, bedenkt zij ook een titel voor het album. “Ik had graag dat het al was uitgekomen, maar wegens omstandigheden is dat vertraagd. Dat is niet erg, want het geeft ons de tijd om het goed bij te schaven.” Het is de bedoeling om de ep volgend jaar uit te brengen. Wanneer dat gebeurt betreedt Lisse een nieuwe fase in haar leven.

Ze zingt vanaf haar tiende. Zes jaar later deed ze mee met The Weekend Talent Show van Roberto ‘GBoss’ Banel. Hij zag potentie in haar en vroeg haar om zich aan te sluiten bij zijn muzieklabel. Zij zingt het liefs r&b, soul en gospel. De artieste vindt zingen niet alleen een leuke bezigheid, maar ook heel spannend omdat ze eruit kan leren en zich erin kan ontwikkelen. “Muziek houdt niet op, dus er valt altijd wat bij te leren.”

