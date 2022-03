The content originally appeared on: Diario

“Laga tur locual, cu ta sperami ta bunita,

Laga tur locual, cu mi ta encontra na caminda ta bunita,



Laga tur locual, cu ta rondonami ta bunita y laga esakinan termina den tur buniteza”

Cu inmenso tristesa na nos curason, nos ta participa fayecimento di:

Julio de La Cruz Paula



* 9 Januari 1961 – ϯ 19 Maart 2022

Na nomber di su



Mayornan:

† Maria Francisca Paula Brea

† Enrique de la Cruz



Mama di su yiu:

Johanny Jacobs

Yiunan na Aruba:

Jugeily de la Cruz

Jossiel Jacobs

Kendrick de la Cruz



Yuinan na RD:

Tony de la Cruz

Angelica de la Cruz

Jennifer de la Cruz

Daniela de la Cruz

Anyelica de la Cruz



Nietas:

Jaëily Merveille, Annelsy Romero de la Cruz,

Luisanyi Ramirez de la Cruz, Carla Cordero de la Cruz

Nietos:

Anderson Romero de la Cruz, Justin Perdomo de la Cruz,

Angel Cordero de la Cruz, Aaron Daniel de la Cruz, Abel de Jesus de la Cruz

Ruman(nan): Agustin de la Cruz

Martha y famia

Marina y famia

Tomas Paula y famia

Joseline

Swa y Cuña: Sunilda, Chino

Amigo di cas: Gustavo Fabian, Flaco Barbershop, Olivo Soto Ortiz, Ramon, Daniel

Sobrino(nan): Kiaren de la Cruz, Joan de la Cruz, Junior, Rosany, Francis, Jhancarlos, Jhair

Comadre y Compadre: Reina Donato, Pablo Cordero, Maroushka Howel, Alan Howel,

Mariluz y Manolo, Nancy Carrion, Miguelina Olivero

Demas famia na Santo Domingo, Hulanda, Merca , Aruba

Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida di un famia of conocir.



Lo tin oportunidad pa condoleer



Diahuebs 31 di Maart 2022, di 7’or pa 9’or na The Olive Tree Funeral Care & Crematory

Acto di entiero lo tuma lugar



Diabierna 1 di April 2022, di 2’or pa 4’or di atardi saliendo for di The Olive Tree pa Santana Sabana Basora.

Nos ta lamenta cu despues di Entiero NO ta ricibi bishita di condolencia na cas.