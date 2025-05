Juffrouw Judith Elizabeth Laclé

Falta di planificacion y maneho efectivo di DPL no por afecta su personal

27th May 2025

19 May 2025

24 May 2025

18 May 2025

13 May 2025

Si den nos inmenso tristeza nos por a lubida un of otro familiar y conocir, nos disculpa.

durante respons no tin condolencia. E respons ta cuminsa pa 11:00 di mainta

ex coleganan di St. Rosa College y tur su ex-alumnonan di St. Rosa College cu ela dedica tur e amor y pasenshi pa nan ta bon hende nan catholico y sabi.

This content originally appeared on Diario Online

27 May 2025