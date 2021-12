Journalisten eisen bescherming persvrijheid president

22/12/2021 10:28 – Van onze redactie

Journalisten houden stil protest voor het regeringsgebouw waar het werkkantoor van de vicepresident is gevestigd. Foto: Amanda Palis

PARAMARIBO – In een brief aan president Chandrikapersad Santokhi eisen journalisten dat het staatshoofd erop toeziet dat de persvrijheid wordt beschermd en de intimidatie van verslaggevers door de vicepresident van het land ophoudt. De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) stuurde het schrijven naar aanleiding van de onacceptabele verbale bejegening van de vicepresident jegens de journalist Jason Pinas gevolgd door fysieke mishandeling door zijn lijfwachten vorige week dinsdag bij het parlement.

In de brief wordt Santokhi ge?nformeerd over het incident en de boycot die verslaggevers tegen de vicepresident hebben ingesteld. Van de regeringsleider wordt ook verlangd dat hij erop toeziet dat er geen rancuneuze maatregelen worden getroffen tegen journalisten die bij de verschillende staatsmedia werken en de boycotactie ondersteunen.

Tijdens overleg maandag is besloten dat de acties van de SVJ de komende periode geleid zullen worden door de ex-voorzitters Nita Ramcharan, Rachael van Der Kooye, Wilfred Leeuwin en Ivan Cairo. Ook is besloten dat woensdag een protestactie wordt gehouden bij het regeringsgebouw waar het kabinet van de vicepresident is gevestigd.

Veiligheid niet gewaarborgd

In dit gebouw werd enkele weken geleden verslaggever B-cham Chandralall ook ge?ntimideerd door een beveiliger van de vicepresident, waar de vereniging en collega’s ook krachtig tegen protesteren. Omdat zijn veiligheid in het regeringsgebouw niet is gewaarborgd besloot Chandralall dit overheidsgebouw niet meer te bezoeken. Evenals de actie van vorige week donderdag bij De Nationale Assemblee gaat het om een vreedzaam, stil protest.

In de brief aan de president wordt ook gevraagd dat er een diepgaand en onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld. Daarbij zullen consequenties voor eventuele schuldigen aan zowel de civiele – als de strafbare overtredingen, niet mogen uitblijven. Verder wordt ge?ist dat het door president Santokhi in het parlement aangekondigde vrijgeven van videobeelden van de mishandeling, plaatsvindt zodra het strafrechtelijk onderzoek is afgerond en het resultaat daarvan bekend is.

Door het staatshoofd is de waarnemend-procureur-generaal op basis van artikel 148 van de Grondwet ge?nstrueerd een diepgaand onderzoek in te stellen naar het geweldsdelict tegen Pinas. Zondag zei president Santokhi tijdens het radioprogramma ‘Welingelichte kringen’ dat op basis van de videobeelden die hij intussen heeft gezien, persoonlijk concludeert dat buitensporig geweld tegen Pinas is aangewend door de lijfwachten van de vicepresident.

Humphrey Dundas, woordvoerder van de vicepresident, staat de journalisten te woord. Hij verklaarde eerder dat Jason Pinas de vp zou hebben geprovoceerd. Uit camerabeelden blijkt hiervan echter geen sprake.

