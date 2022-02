Journalisten beeindigen boycot vicepresident

15/02/2022 19:23

PARAMARIBO –

Journalisten die de afgelopen twee maanden een boycotactie tegen vicepresident Ronnie Brunswijk hebben gevoerd hebben na evaluatie besloten deze actie woensdag 16 februari te beeindigen. Dat heeft de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), dinsdagavond bekendgemaakt in een verklaring. De actie begon op 16 december vorig jaar.

De SVJ stelt dat de boycot wordt opgeheven, met verwijzing naar

ernstige kanttekeningen van de leden, die zowel in de uitgegeven

verklaring als tijdens een ontmoeting met de regering kenbaar

gemaakt en besproken zullen worden.

“De boycot is een gevolg geweest van de laffe en brute schending

van de persvrijheid op dinsdag 14 december 2021, waarbij de

vicepresident van de Republiek Suriname en zijn veiligheidsmannen

betrokken waren. Er is toen verbaal en fysiek geweld toegepast

tegen de journalist Jason Pinas, tijdens de uitoefening van zijn

journalistieke beroep. Hoewel een aanzienlijk deel van de

journalisten van mening is dat de boycot in aangepaste vorm

gehandhaafd moet blijven, is de meerderheid van mening dat de actie

beeindigd kan worden.

Er is een duidelijk signaal afgegeven dat media en journalisten

het schenden van grondrechten en onfatsoenlijk gedrag niet

accepteren en niet wijken voor bedreigingen. De boycot heeft tevens

als doel gehad herhaling van ongepast gedrag tegen journalisten in

de toekomst te voorkomen”, aldus de SVJ.

Uit de evaluatie is verder gebleken dat er nog steeds geen

zelfcorrectie of een corrigerend optreden heeft plaatsgevonden,

noch vanuit de vicepresident, noch vanuit de president. Erger, het

accent van de schending is verlegd naar alleen het optreden van de

veiligheidsagenten, tegen wie een strafrechtelijk proces

plaatsvindt. Het uitblijven van deze zelfcorrectie heeft, volgens

de vereniging, mogelijk geleid tot onfatsoenlijk en

rechten-schendend gedrag van individuen in de samenleving.

De SVJ spreekt met het beeindigen van de boycot en met

verwijzing naar de kanttekeningen van haar leden, haar bezorgdheid

uit over de gang van zaken en doet nog eens een beroep op de

autoriteiten om er op toe te zien dat zowel in eigen gelederen, als

door personen in de samenleving, de burgerlijke grondrechten worden

gerespecteerd en nageleefd.







