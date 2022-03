Jongeren voorbereiden op ‘eerlijke digitale financiering’

14/03/2022 16:02

Arjen Stikvoort

Finaban-directeur Eblein Frangie houdt voor leerlingen van het A.L. Waaldijkcollege over eerlijke digitale financiering, in verband met Werelddag voor Consumentenrechten.

Foto: Arjen Stikvoort



PARAMARIBO –

Online consumenten voorbereiden op het belang van het digitale financiele betalingsverkeer. Leerlingen van het A.L. Waaldijkcollege kregen maandag, in verband met Werelddag voor Consumentenrechten op 15 maart, een presentatie van Finabank-directeur Eblein Frangie over het thema van dit jaar: ‘Eerlijke digitale financiering’.

Frangie betrok de leerlingen bij zijn spreekbeurt en legde uit

waarom het zo belangrijk is om een bankrekening te hebben. “Hiermee

kun je onder andere beter je betalingen in de gaten houden, je kunt

sparen, betaalovermakingen doen en leningen krijgen als de bank

ziet dat je inkomsten binnenkrijgt.”

De leerlingen deden actief mee. Sommigen hebben al een

bankrekening. Die is van dusdanig belang omdat veel mensen in de

wereld een mobieltje hebben waarmee je je digitale betalingen kunt

verrichten. Vooral in de armere landen of in het binnenland,

waar velen zich geen computer kunnen veroorloven, is het een

uitkomst om zo toch met het digitale financiele verkeer mee te

kunnen doen, schetst Frangie de situatie.

Op Werelddag voor Consumentenrechten 2022 staan we stil bij het

feit dat het belangrijk is dat consumenten recht moeten hebben op

het deelnemen aan financieel verkeer. Vragen van leerlingen waren

onder meer of je altijd geregistreerd moet zijn als

micro-ondernemer bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) om

een bankrekening te kunnen krijgen. En ook hoe je aan een

creditkaart komt en zit het met de veiligheid van de gegevens.

De bank is verplicht om het digitale betalingsverkeer zo veilig

mogelijk te maken, benadrukt Frangie. Meer en transparanter

digitaal betalingsverkeer bevordert de welvaart van het land, stelt

hij. Samen met de Inter-Americain Development Bank (IDB) bank werkt

de Finabank aan een programma om de toegang tot het digitale

financiele verkeer gemakkelijker te maken.

Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, onderstreept

het nut van de presentatie voor deze jonge groep toekomstige

arbeiders. “Als zij straks gaan werken is het haast een must om een

bankrekening te hebben. Want zonder deel te nemen aan het digitale

verkeer, kun je tegenwoordig steeds minder doen.” De leerlingen

zijn door middel van het thema ‘Eerlijke digitale financiering’

beter voorbereid, stelt Alleyne.







