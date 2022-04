Jongeren op weg naar een betere mentale gezondheidszorg

01/04/2022 05:56

Arjen Stikvoort

First Lady Melissa Satokhi-Seenacherry spreekt op de conventie over mentaal welzijn onder jongeren.

Foto: Arjen Stikvoort



PARAMARIBO –

Er rust nog steeds een groot taboe op het praten over mentaal welzijn. Om meer bewustwording te krijgen voor dit onderwerp onder jongeren organiseerde donderdag, in de ballroom van hotel Torarica, de Unicef vrijwilligers van Youth 4 Mental Health een conventie Youth Mental Health over mentale gezondheidszorg onder jongeren.

Gedurende twee maanden konden jongeren tussen 15 en 24 jaar

online antwoorden geven op tal van vragen. De respons was enorm

zegt een van de vrijwilligers van de Youth 4 Mental Health, Sunaina

Mohan. Met de data kan er gekeken worden hoe de mentale

gezondheidszorg van de doelgroep samen met Unicef en andere

partners als NGO’s en de overheid aangepakt kan worden.

“Want uit de vragen is onder andere naar voren gekomen dat

jongeren het meeste kampen met angst en depressie. Op het

inschakelen van professionele hulp rust nog steeds een groot taboe.

Bovendien vormt het financiele plaatje dat bij die

hulp komt kijken een barriere”, zegt Mohan.

Er moet volgens haar meer bewustwording over het onderwerp

komen. Suriname staat immers alarmerend op de vierde plaats op de

wereldlijst van zelfdoding. De First Lady Melissa Satokhi-

Seenacherry sprak de Unicef vrijwilligers bemoedigende woorden toe.

“Het leven is geen rechte lijn. Het gaat met ups en downs. Je moet

eerst je eigen kracht en zwakte kennen om sterker te

worden.”







