‘Jongeren meer plezier van sporten bijbrengen’

Een jongeling van SCVU passeert een speler van Yellow Birds op weg naar de basket.

PARAMARIBO –

Wilfred Zeefuik is al een jaar bezig jongeren onder twaalf jaar de kneepjes van het basketballen bij te brengen. “Trainen is leuk, maar wedstrijden zijn leuker”, onderkent Zeefuik, die vrijdag in de Lyco-1 Sporthal een toernooitje heeft gehouden. De Arend, Ballers Club Wanica, CLD, Yellow Birds, SCVU en Rialto hebben elk met twee teams geparticipeerd. “Het was gewoon wachten op een feestdag waarbij de Covid-19 regels een beetje meewerkte.”

De motor achter het gebeuren meent dat het toernooi eigenlijk

was bedoeld voor jongeren verdeeld in de klasse onder acht jaar en

klasse tussen acht en tien jaar. Het evenement is door De Arend

gehouden onder auspicien van de Surinaamse Basketbalassociatie, die

onder meer is ingekomen met financien en arbiters. De jonge

basketballers hebben niet voor een prijsje gespeeld.

“Bij de jongeren gaat het niet om te winnen. Ze moeten spelen om

plezier te hebben in sporten in zijn algemeenheid en in dit geval

basketbal. Dit maakt de kans heel groot om heel lang tot hun oude

dagen de sport te blijven beoefenen.” Zeefuik wijst erop dat

“steeds meer jongeren plezier van sporten bijbrengen en in dit

geval via basketbal” het doel was.







