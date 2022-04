John Schmeltz: ‘Dit jaar ga ik voor het uiterste’

28/04/2022 18:09

-

Ricky Wirjosentono

John Schmeltz (l) speelde woensdagavond remise tegen Quincy Ngawikromo.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

De voorronde van het persoonlijk landskampioenschap dammen is achter de rug. Twaalf dammers hebben zich woensdagavond in het denksportcentrum geplaatst voor de finaleronde. John Schmeltz heeft zich in groep E samen met Quincy Ngawikromo ook een plek bemachtigd om mee te dingen naar de titel. “Dit jaar ga ik voor het uiterste. Ik ga Guno Burleson verslaan”, voorspelt Schmeltz over de finaleronde.

Tegen Ngawikromo had Schmeltz voldoende aan een remise. Hij

beaamt dat de jonge dammer uit Nickerie een goede indruk heeft

achtergelaten. “Ik heb wel ingezien dat die jongen super sterk is.

Dus ik ga nuclear tegen hem moeten vechten de volgende keer”, stelt

hij.

Schmeltz die aan het afbouwen is met dammen vanwege zijn

leeftijd, kijkt optimistisch naar de spelers die in de finaleronde

binnen zijn gekomen. Hij stelt verder dat de mogelijkheid bestaat

om punten te scoren tegen die ‘zwakkelingen’ die binnen sluizen. In

het verleden hebben volgens hem veel toppers zaken verkeerd gedaan.

“Ik heb nooit aan meegewerkt. Deze jonge spelers gaan ons wel veel

problemen bezorgen. Ik zie het al aankomen. Ik verwacht niet dat de

jonge dammers in de top vijf eindigen. Maar het wordt wel

pittig.”

Schmeltz ziet naast kampioen Burleson, Johannes Alfaisie en

Niaaz Salarbaks als titelfavoriet, maar zal zijn huid duur verkopen

om ook in de prijzen te vallen. “Hoe je het draait of keert. Ik zal

mijn uiterste best doen om deze drie te verslaan.”

Salarbaks kijkt ook optimistisch naar de finaleronde. Het wordt

volgens hem een pittige dertien ronde. “Misschien maak ik een

beetje kans op het kampioenschap. Maar ik zie mezelf niet als

favoriet. Het veld is sterk en ik ga mijn best wel doen,” reageert

hij bescheiden.

De dammer die zich hebben geplaats voor de finaleronde zijn

Rodney Lion, Arwien Bhagwandas, Phavankoemar Basdewsing, Arief

Salarbaks, Quincy Ngawikromo, John Schmeltz, Rinaldo Kemnaad,

Gerson Bendt, Derryl Bohr, William Orie, Niaaz Salarbaks, Rohan

Doergamisser. Zondag 8 mei starten de eerste wedstrijden. Kampioen

Burleson en runner-up Alfaisie zijn reeds geplaatst voor de finale

ronde. Vrijdag 27 mei verwacht de Surinaamse Dambond (SDB) een

kampioen te kronen.







