Jogi: ‘Al genoeg consultaties over grondconversie’

25/01/2022 14:07 – Ivan Cairo

Commissievoorzitter Mahinder Jogi vindt dat er reeds voldoende consultaties hebben plaatsgevonden over de voorgenomen grondconversie. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – De Nationale Assemblee (DNA) heeft voor dinsdag op de agenda de voortzetting van de behandeling van de wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond en de Zegelwet. De wijziging zal mogelijk maken dat grondhuurpercelen kunnen worden omgezet in eigendom. Enkele parlementsleden vinden dat nog meer overleg met belanghebbenden nodig is voordat de wet wordt behandeld en aangenomen.

Onder andere wordt gevreesd dat landbouwgrond ongebreideld zal worden omgezet om vervolgens verkaveld te worden voor bebouwing en bewoning. Mahinder Jogi, voorzitter van de commissie van rapporteurs, vindt dat al voldoende overleg is gepleegd. “Er is al genoegzaam gesproken en zijn er consultaties geweest, zonder dat ik zeg dat misschien nog enkele mensen gesproken zouden moeten worden”, aldus de commissievoorzitter.

Hij merkt verder op dat verkaveling van landbouwarealen niet zomaar zal kunnen. “De Stedenbouwkundigewet wordt ook gewijzigd bij deze om wildgroei van verkavelen in te perken”, aldus Jogi. Bij delen van de samenleving heerst de opvatting dat met de conversie van grondhuur naar eigendom negatieve gevolgen zal hebben voor de verdere ontwikkeling van de landbouw in Suriname. Jogi is evenwel ervan overtuigd dat met de conversie “heel veel problemen” zullen worden opgelost.

Een ingewijde deelt de Ware Tijd mee dat meer dan 70 procent van alle domeingrond landbouwareaal is. Ondanks de lage benuttingsgraad van landbouwgrond, naar schatting rond 15 procent, is het voornemen via wetgeving de mogelijkheid te scheppen om die gronden tot maximaal zes hectare voor SRD 2,50 per vierkante meter om te zetten naar eigendom.

Voor andere doeleinden zullen grondhuurpercelen tot maximaal vijfduizend vierkante meter, met tarieven vari?rend van SRD 10 tot en met SRD 30 per vierkante meter, mogen worden omgezet naar eigendom. Jogi had eerder een voorstel gedaan om het mogelijk te maken dat tot 25 hectare grondhuur omgezet mag worden naar eigendom. Dat voorstel stuitte in het parlement op verzet van de coalitie en enkele oppositieleden.

