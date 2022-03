Jimmy Toeroemang beedigd tot grootopperhoofd der Trio’s

12/03/2022 06:04

De beediging van Jimmy Toeroemang tot grootopperhoofd der Trio’s door president Chandrikapersad Santokhi.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Jimmy Ronald Toeroemang is vrijdag officieel beedigd tot grootopperhoofd van de Tareno (Trio) inheemse stam door president Chandrikapersad Santokhi in het presidentieel paleis. Tijdens de beediging waren ook de vicepresident Ronnie Brunswijk, leden van het traditioneel gezag en de districtscommissarissen aanwezig. Grootopperhoofd Toeroemang nam zijn hoofddeksel in ontvangst uit de handen van de vicepresident.

Voor president Santokhi is het een eer om het nieuwe

grootopperhoofd te beedigen. Toeroemang (30) is het jongste

grootopperhoofd in de Surinaamse geschiedenis. Hij heeft onder

begeleiding van zijn grootvader Ashongo Alalaparu, nu wijlen, een

stage afgerond ter voorbereiding op deze traditionele functie.

Tijdens een speciale uitgeschreven stamvergadering is het

kandidaatschap van Toeroemang unaniem door de Inheemse gemeenschap

ondersteund. Santokhi zegt dat Toeroemang de volle

ondersteuning zal krijgen van de regering zodat hij zijn taken

gemakkelijk kan uitvoeren. In het bijzonder het behartigen van de

belangen van het Trio volk.

Er zal regelmatig gecommuniceerd worden met het Inheemse volk en

het grootopperhoofd zal hierbij als tussenschakel functioneren.

“Als regering hebben wij respect voor de leefwijze en cultuur van

de Trio’s, dat maakt onze ‘bromtjie djarie’ alleen maar

mooier”, zei de president.

Tijdens de toespraak van Toeroemang gaf hij aan dat hij zich

sterk zal maken voor het grondenrechtenvraagstuk. Naast het

behartigen van de belangen van de Tareno (Trio) inheemse

gemeenshap, zal de hij ervoor zorgen dat de educatie en

gezondheidszorg van de inheemse bevolking ontwikkeld zullen

worden.







