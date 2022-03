Jermaine Karg Mister Suriname 2021

27/03/2022 11:33

-

Ricky Wirjosentono

Jermaine Karg werd zaterdagavond gekroond tot Mr. Suriname 2021.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

“Ik heb er lang op moeten wachten en ben opgelucht.” Jermaine Karg van MK’s Gym heeft Anthony Nekrui van Bodytech Fight & Fitness Gym zaterdagavond afgetroefd in de strijd om het nationaal bodybuidingkampioenschap. Met slechts een punt meer werd hij in een tjokvolle Sana Budaya verkozen tot Mister Suriname 2021, een titel die hij in 2018 al had bemachtigd. Faizel Pinas van Muscle Camp eindigde op de derde plaats.

Het contest van de krachtpatsers werd na twee jaar weer gehouden

door de Surinaamse Bodybuilding- en Weightliftingbond (SBWB). De

juryleden hadden hun handen vol als het ging om het toekennen van

de punten aan de deelnemers. In totaal verschenen er 27 op de

planken voor de diverse onderdelen.

Nekrui ging eerder op de avond wel vandoor met het kampioenschap

op het onderdeel Classic Physique. Hij keek terug op een geslaagde

avond. “Ik ben blij dat wij weer eens kunnen staan op het podium,

want ik weet dat eenieder stil heeft gezeten afgelopen jaar”, zei

hij doelend op de Covid-19-pandemie.

Runner-up Anthony Nekrui, Mr. Suriname Jermaine Karg en

nummer drie Faizel Pinas worden geflankeerd door voorzitter Chairme

Konigferander (r) en adviseur Winston Wielson.

Nekrui had wel gehoopt op meer contestanten in de A-klasse. Hij,

Karg en Pinas waren de enigen in de strijd voor de Mister

Suriname-titel. “Ik weet niet waar het aan ligt dat er zo weinig

deelnemers waren. Met meer zou het spannender zijn vind ik”, aldus

Pinas.

Zijn deelname kwam zaterdagavond bijna in gevaar. Hij werd

overvallen van krampen en zijn gekerm backstage was duidelijk te

horen. De bodybuilder kreeg hulp van zijn trainer Hans Djarkasi en

een medewerker van het Surinaamse Rode Kruis. “Ik ben een strijder

en ga nooit opgeven. Het voelde goed aan om op het podium te

staan”, zei hij naderhand.

Overige uitslagen: B-klasse: 1.

Randal Haakmat; 2. Rudolf Getrouw; 3. Raoul Mokkum;

C-klasse: 1. Ezra Burke; 2. Jonathan; 3.

George Lionaar; Bikini Fitness:

1. Xenne Fernandes; 2. Jo Pereira; 3. Sovanna Tokromo;

Classic Physique: 1. Anthony Nekrui; 2.

Randal Haakmat; 3. Rudolf Getrouw; Men’s

Physique: 1. Rafael Kromokarijo; 2. Daes Burgzorg; 3.

Robby Troenopawiro.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina