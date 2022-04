Jehovah’s Getuigen zien toekomst ‘positief’ en leggen uit waarom

05/04/2022 18:02

Van onze redactie





PARAMARIBO –

“Het jaar 2022 loopt tot nu toe weinig voorspoedig: de ellende van de coronapandemie is bijna naadloos overgegaan in de ellende van de oorlog in Oekraine. Toch blijven Jehovah’s Getuigen juist opvallend positief over de toekomst.” Dit schrijft de geloofsgemeenschap in een persbericht. Wie benieuwd is waarop dit gebaseerd is, kan dat komend weekend horen bij de lezing ‘Waar is reele hoop voor de toekomst op gebaseerd?’, die wereldwijd wordt gehouden.

“De wereld is het afgelopen jaar pessimistischer geworden

vergeleken met het jaar ervoor.” Zo blijkt dat bijvoorbeeld uit de

‘Eindejaarsenquete 2021’ van Gallup International, het oudste en

een wereldwijd gerenommeerd peilingbureau dat in 1947 in het

Engelse Londen werd opgericht. En te bedenken dat de enquete is

gehouden nog voor de oorlog in Ukraine. “Hoop voor de toekomst

lijkt momenteel allesbehalve reeel”, aldus het persbericht.

Maar de lezing ‘Waar is reele hoop voor de toekomst op

gebaseerd?’, op 9 en 10 april, “zal echter redenen

presenteren om desondanks positief over de toekomst te zijn”, wordt

beloofd. Het dertig minuten durende programma gaat namelijk in “op

de hoop die de Bijbel biedt”.

Just Groenewoud, lokaal woordvoerder van Jehovah’s Getuigen in

Suriname, licht toe: “De Bijbel beschrijft een toekomst zonder

lijden en zonder dood, hier op aarde. Veel mensen zijn verbaasd als

ze ontdekken dat het Gods voornemen is dat mensen in goede

gezondheid en onder volmaakte omstandigheden op aarde leven. Maar

dat was Gods oorspronkelijke doel en dat is ook nooit veranderd. De

lezing zal een aantal goede redenen geven waarom we vertrouwen

kunnen hebben in de beloften van de Bijbel.”

De lezing is de eerste van twee speciale bijeenkomsten in april

die Jehovah’s Getuigen in al hun gemeenten, zo’n 120.000, over de

hele wereld organiseren. Het publiek wordt ook uitgenodigd

voor de herdenking van de dood van Jezus Christus, op vrijdagavond

15 april. Voor Jehovah’s Getuigen “de belangrijkste gebeurtenis van

het jaar”. De belangstelling ervoor groeit aanmerkelijk. De

herdenking van vorig jaar telde wereldwijd ruim 21 aanwezigen,

zowel getuigen als ‘bezoekers’. Dat is in vergelijking met 2020 een

stijging van 19,7 procent.

Zowel de lezing als de herdenking worden dit jaar “hybride”

gehouden; bezoekers kunnen de bijeenkomst op locatie bijwonen of

via een ‘live-verbinding’. In beide programma’s zal de lezing

worden gehouden in alle in Suriname gesproken talen. De toegang is

gratis en registratie is niet nodig. Informatie over exacte tijd en

locatie is te vinden op de

website van de Jehova’s Getuigen.







