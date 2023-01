Jean-Roger Dorol, passionné de cacao, œuvre pour la relance de la filière

The content originally appeared on: News Americas Now

Par Marie VANDEWOESTYNE

Jean-Roger Dorol, exploitant de cacao. • LFB

Le cacao, nouvel or noir de Guadeloupe ? Jean-Roger Dorol le croit. Ce bourreau de travail ambitionne de relancer la production locale et de lui faire retrouver sa splendeur d’antan. Il travaille sans relâche depuis 2018 pour créer une filière cacao d’excellence avec des méthodes d’agroforesterie respectueuses de l’environnement.

Jean-Roger Dorol exploite le cacao sur sa

propriété à Vieux-Habitants mais il défriche et entretient aussi

les sites des membres de son association et même des particuliers

qui ont des cacaoyers. Ce passionné ne s’arrête jamais : « On

repart en nettoyage et en taillage cette semaine. » Le travail

ne l’effraie pas, il a pour but via son association Rasin’Kako, la

relance de la filière du cacao en Guadeloupe. Son association est

officiellement ouverte depuis l’année dernière, mais ses membres

travaillent sur le projet depuis 2018.

Histoire d’un passionné

Originaire de Vieux-Habitants, Jean-Roger Dorol

grandi en Nouvelle Calédonie. Il revient en Guadeloupe à

l’adolescence où un grand-oncle, ancien militaire reconverti dans

l’agriculture, lui transmet la passion de la terre. Ils commencent

à nettoyer une parcelle de terrain qui deviendra le musée du cacao

à Pointe-Noire. Puis il rentre dans l’armée et passe trente ans en

France hexagonale. Il y a six ans, il s’installe en Guyane et tente

de faire pousser du cacao. Cependant, il rencontre une difficulté

non des moindres : il n’a pas de terrain. Plus tard, il revient en

Guadeloupe pour des vacances et demande aux héritiers de sa famille

l’autorisation de travailler et d’exploiter la forêt de son

arrière-grand-père. C’est là que tout a réellement commencé :

« Nous avons fait un bail fermier, j’ai fait les tests

Chlordécone, une demande pour être certifié Bio et depuis 2018 je

défriche le terrain ».

Un travail de titan

Il y avait énormément de travail à faire dessus.

« Je sors la tête de l’eau depuis le milieu d’année

dernière…