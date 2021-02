Om zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij discussies over uiteenlopende vraagstukken, is Junior Chamber International (JCI) een samenwerking met de STVS aangegaan. Volgens Andy Tjoe A Long, local president van JCI Nilom, zal zijn organisatie televisiedebatten voeren waardoor veel meer jongeren dan gebruikelijk in één keer bereikt kunnen worden.