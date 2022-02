Jarige president is dankbaar en hoopvol gestemd

03/02/2022 20:11 – (Bewerkt persbericht)

Gebed voor de jarige president Santokhi en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry. Foto: CDS

PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdag in verband met zijn 63ste geboortedag geestelijke leiders van alle grote geloofsovertuiging uitgenodigd voor een gebedsdienst op het presidentieel paleis. “Met zoveel gebeden en zoveel religieuze leiders, voel ik me gezegend”, zegt de president. Hij benoemt zowel zijn zegeningen als de beproevingen en bedankt zijn ouders en alle personen die hebben bijgedragen aan zijn vorming.

Santokhi acht het van belang om op zijn jaardagdag ook de belangrijke rol te belichten die hij als president heeft. “Ik heb een opdracht te vervullen. Iedereen is gekomen voor een korte tijdsperiode, hoe lang dat voor mij is, weet ik niet”. Hij beseft echter dat hij voor de tijd waarin hij is aangesteld als regeringsleider de verantwoordelijkheid heeft het werk, waarvoor hij geroepen is, te doen zoals de schepper dat wil.

Santokhi wijst erop dat binnen een jaar tijd de regering in staat is geweest een failliet land en lege staatskas terug naar niveau te brengen, meldt de Communicatie Dienst Suriname. De economie is weer stabiel en internationale financi?le instellingen komen in met steun. Volgens het staatshoofd zullen dit jaar projecten uitgevoerd en resultaten neergezet worden. De samenleving zal zich realiseren dat de offers die gebracht werden, nodig waren vanwege het aanpakken van de crisis.

Hij somt onder meer werkgelegenheid en woningbouw op als zaken die gerealiseerd zullen worden. “Alles is al voorbereid en gepland, de beleidsdocumenten zijn er en de maatregelen en richting zijn bekend. Het is nu aanpakken.”

Harold Pultoo, geestelijk adviseur van het staatshoofd, wijst op het belang van gebed om wijsheid en kennis, maar daarnaast ook gezondheid en kracht. Hij is zich ervan bewust dat gezinnen in Suriname het zwaar hebben en stelt dat de regering daarom ook besluiten heeft genomen om onder meer deze gezinnen en mensen met een beperking tegemoet te komen. First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry overhandigde namens haar instituut een presentje aan het staatshoofd.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina